logo

BTC/USD

27994.42

ETH/USD

1869.21

LTC/USD

90.79

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин рассказал о своих планах на захваченную часть Запорожской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин рассказал о своих планах на захваченную часть Запорожской области

Путин обсудил эти планы с гауляйтером региона

сегодня, 22:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент Путин рассказал о своих планах на временно захваченных территориях Запорожской области. Несмотря на то, что планируется контрнаступление ВСУ, не исключено, что скоро оккупанты будут оттуда убегать. О своих планах глава Кремля рассказал во время встречи с гауляйтером Запорожской области Евгением Балицким, пишут российские СМИ.

Путин рассказал о своих планах на захваченную часть Запорожской области

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В свою очередь, запорожский гауляйтер похвастался Путину о проекте строительства поликлиники на временно захваченной территории Запорожья и заявил, что на такое нужно около 7 млрд руб.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Но Путин не захотел долго слушать доклад Балицкого, перебил его и заявил, что поликлиники на захваченной части Запорожской области будут лучше, чем на подконтрольных украинских территориях региона.

"Я вас уверяю, эти медицинские учреждения будут на порядок лучше, чем в этих же областных городах. Они будут современными и будут предоставлять услуги, с полной уверенностью могу сказать, на самом высоком уровне. Специалистов будем готовить, и оборудование будет новейшее", – похвастался Путин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин и коллаборанты обсудили, как вывозить украинское зерно . Сегодня российский диктатор Владимир Путин встретился с руководителями российских оккупационных администраций, созданных на территории Украины — председателем так называемой ДНР Денисом Пушилиным, председателем так называемой ЛНР Леонидом Пасичником, председателями оккупационной администрации Херсонской области Владимиром Сальдо и оккупированного Запорожского. Темой обсуждения с последним, судя по обнародованным российскими пропагандистами видео, стал вывоз украинского зерна с оккупированной территории Запорожской области. По словам Балицкого, они планируют вывезти миллион тонн зерновых.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!