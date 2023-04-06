Путин рассказал о своих планах на захваченную часть Запорожской области

Российский президент Путин рассказал о своих планах на временно захваченных территориях Запорожской области. Несмотря на то, что планируется контрнаступление ВСУ, не исключено, что скоро оккупанты будут оттуда убегать. О своих планах глава Кремля рассказал во время встречи с гауляйтером Запорожской области Евгением Балицким, пишут российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В свою очередь, запорожский гауляйтер похвастался Путину о проекте строительства поликлиники на временно захваченной территории Запорожья и заявил, что на такое нужно около 7 млрд руб.

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Но Путин не захотел долго слушать доклад Балицкого, перебил его и заявил, что поликлиники на захваченной части Запорожской области будут лучше, чем на подконтрольных украинских территориях региона.

"Я вас уверяю, эти медицинские учреждения будут на порядок лучше, чем в этих же областных городах. Они будут современными и будут предоставлять услуги, с полной уверенностью могу сказать, на самом высоком уровне. Специалистов будем готовить, и оборудование будет новейшее", – похвастался Путин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин и коллаборанты обсудили, как вывозить украинское зерно . Сегодня российский диктатор Владимир Путин встретился с руководителями российских оккупационных администраций, созданных на территории Украины — председателем так называемой ДНР Денисом Пушилиным, председателем так называемой ЛНР Леонидом Пасичником, председателями оккупационной администрации Херсонской области Владимиром Сальдо и оккупированного Запорожского. Темой обсуждения с последним, судя по обнародованным российскими пропагандистами видео, стал вывоз украинского зерна с оккупированной территории Запорожской области. По словам Балицкого, они планируют вывезти миллион тонн зерновых.