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Путин рассказал об оружии России, которому "нет равного в мире"

Российский президент пообещал и дальше развивать и модернизировать вооружение для армии, способной "решать самые сложные задачи"

сегодня, 16:16
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент России Владимир Путин сообщил о современном оружии, поставленном на боевое дежурство, которому вроде бы нет аналогов в мире. Такое заявление Путин сделал во время приветствия россиян с Днем защитника отечества, которое в РФ отмечают 23 февраля. Об этом сообщает Корреспондент.

Путин рассказал об оружии России, которому "нет равного в мире"

Владимир Путин - фото из открытых источников

"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта", — заявил президент РФ Путин.

Путин назвал эти комплексы "оружием будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших Вооруженных Сил".

Также президент РФ добавил, что Россия в последние годы сделала многое для "качественной модернизации" флота и армии.

"Они стали более мобильными, приобрели новый боевой опыт. В ходе операции в Сирии на самом деле доказали, что способны решать самые сложные задачи", — отметил Путин.

Как сообщали ранее, Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российских войск на границе с Харьковщиной.

Также "Комментарии" писали, что народные депутаты рассказали, как они оценивают проект указа президента о введении чрезвычайного положения на территории Украины.

Читайте на портале "Комментарии": Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с признанием Россией псевдореспублика "ЛДНР". По словам президента, этим решением Россия "фактически вышла из минских договоренностей".


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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4450300-putyn-rasskazal-ob-oruzhyy-kotoromu-net-ravnoho-v-myre
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