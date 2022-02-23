Путин рассказал об оружии России, которому "нет равного в мире"

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Карина Ожерельева
Президент России Владимир Путин сообщил о современном оружии, поставленном на боевое дежурство, которому вроде бы нет аналогов в мире. Такое заявление Путин сделал во время приветствия россиян с Днем защитника отечества, которое в РФ отмечают 23 февраля. Об этом сообщает Корреспондент.
Владимир Путин - фото из открытых источников
Путин назвал эти комплексы "оружием будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших Вооруженных Сил".
Также президент РФ добавил, что Россия в последние годы сделала многое для "качественной модернизации" флота и армии.
Как сообщали ранее, Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российских войск на границе с Харьковщиной.
Также "Комментарии" писали, что народные депутаты рассказали, как они оценивают проект указа президента о введении чрезвычайного положения на территории Украины.
Читайте на портале "Комментарии": Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с признанием Россией псевдореспублика "ЛДНР". По словам президента, этим решением Россия "фактически вышла из минских договоренностей".
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