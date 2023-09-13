Путин рассказал, почему Ким Чен Ын приехал в Россию

В начале недели лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился на бронепоезде в Россию, где 13 сентября встретились лидеры обеих стран. В ходе встречи президент РФ рассказал, почему руководитель КНДР приехал в Россию.

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Соединенные Штаты сообщают, что Северная Корея намерена продать России оружие, которое армия РФ будет использовать в войне против Украины. США пригрозили, что в таком случае КНДР "заплатит цену".

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Теперь президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный". Когда Путина спросили, будут ли оба лидера затрагивать тему поставок оружия, российский президент ответил, что "обгорят все вопросы".

"Именно поэтому мы сюда приехали. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетостроению, они также пытаются осваивать космос", — заявил Путин, а во время встречи с Ким Чен Ином добавил, что они будут обсуждать вопросы экономического сотрудничества, гуманитарные вопросы и ситуацию в регионе.

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за его приглашение посетить страну и сказал, что у двух стран есть "много вопросов", над которыми они могут сотрудничать.

"Есть много вопросов, в которых нашим двум странам необходимо сотрудничать. Россия поднялась на священную борьбу, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность... против гегемонических сил", — заявил Ким Чен Ин.

Кроме того, лидер КНДР заявил, что всегда будет поддерживать Путина и Кремль в его "борьбе с империализмом".

Ранее портал "Комментарии" писали, сможет ли оружие из Северной Кореи изменить ход войны в Украине.

Также "Комментарии" сообщали, что в США критикуют Россию за усиление военного сотрудничества с азиатской страной.