Путин рассказал, почему начал войну в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что начал войну в Украине, чтобы "помочь людям" на украинской территории. По словам Путина, если Россия откажется от военных действий, то станет страной третьего мира.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время интервью ответил на вопросы российского пропагандиста Дмитрия Киселева о войне в Украине. Российский диктатор цинично заявил, что армия РФ "пришла на помощь".

"Мы пришли на помощь этим людям. Это ответ на ваш вопрос. Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти во много раз", — заявил Путин в своей пропагандистской речи.

Далее Путин продолжил тезис и добавил, что без войны в Украине Россия была бы страной третьего мира и могла бы потерпеть катастрофу.

"Мы не будем чувствовать себя уверенно, будем страной 3-4 сорта. С нами никто не будет считаться, если мы сами не сможем себя защитить. Последствия могут быть катастрофическими для российской государственности", — добавил российский диктатор.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину армия РФ по данным Генштаба ВСУ потеряла более 425 тыс. человек. Кроме того, в ходе войны в Украине Россия стала страной с наибольшим количеством санкций и активно сотрудничает с Ираном и КНДР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал условие для начала мирных переговоров по войне в Украине. Президент России продолжает требовать от Украины признать украинские временно оккупированные земли российскими.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор ответил, готова ли Россия к ядерной войне.