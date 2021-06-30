Путин рассказал, почему не относит украинцев к недружественным народам (ВИДЕО)

Российский политикум в очередной раз пытается гнуть линию своего господства для чужих стран, в особенности — Украины. На это указывает выступление президента Российской Федерации Владимира Путина во время ежегодной традиционной прямой линии с россиянами. Как передает ТАСС, политик вновь апеллировал к единству украинцев и россиян, как народа.



Путин снова заявил, что россияне и украинцы — один народ. Фото: РИА Новости

Ведущая поинтересовалась у Путина, почему украинцы до сих пор не считаются в России недружественной нации. На это глава РФ отметил, что он лично не считает, что украинскому народу стоит присвоить подобное "звание".

По словам Владимира Путина, украинцы раньше были с россиянами одним народом, но после произошло разобщение. Помимо прочего российский политик отметил, что нынешняя Россия ранее была "великороссами", а две соседние страны — Украина и Беларусь — "малороссами" и "белороссами" соответственно.

После этого последовала краткая лекция с характерным для российской пропаганды искажением исторических фактов, во время которой Путин вспомнил и Польшу, и Австро-Венгрию, и даже Мордовию. Последняя выступила в качестве примера объединения коренных народов на одной земле. Президент РФ назвал мордовцев умными, ведь "они понимают, что разделение ни к чему хорошему не приведет".

Интересно, что во время своего выступления Путин заметил, что якобы разделение украинцев и россиян произошло не без активного участия большевиков.

Подытоживая сказанное, Владимир Путин подчеркнул, что обычных украинцев не считает недружественными по отношению к России. Однако таковыми, по его мнению, является наша нынешняя власть. Политик сказал, что сейчас в Украине пытаются "выдавить" русский язык, пренебрегают якобы "коренным российским населением" и преследуют оппозицию (отсылка к санкциям против пророссийского политика Виктора Медведчука).

Также Путин пообещал, что в ближайшее время попробует написать большую аналитическую статью насчет "единонародства" россиян и украинцев.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как Путин отозвался о вероятной встрече с Владимиром Зеленским. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему, по мнению эксперта, западные политики пытаются наново выстроить диалог с Кремлем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!