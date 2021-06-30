Путин рассказал, почему не относит украинцев к недружественным народам (ВИДЕО)

BTC/USD
34650.52
ETH/USD
2130.34
LTC/USD
139.48
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Российский
политикум в очередной раз пытается гнуть линию своего господства для чужих
стран, в особенности — Украины. На это указывает выступление президента Российской
Федерации Владимира Путина во время ежегодной традиционной прямой линии с
россиянами. Как передает ТАСС, политик вновь апеллировал к единству украинцев и
россиян, как народа.
Путин снова заявил, что россияне и украинцы — один народ. Фото: РИА Новости
Ведущая поинтересовалась
у Путина, почему украинцы до сих пор не считаются в России недружественной
нации. На это глава РФ отметил, что он лично не считает, что украинскому народу
стоит присвоить подобное "звание".
По словам
Владимира Путина, украинцы раньше были с россиянами одним народом, но после
произошло разобщение. Помимо прочего российский политик отметил, что нынешняя
Россия ранее была "великороссами", а две соседние страны — Украина и Беларусь —
"малороссами" и "белороссами" соответственно.
После этого
последовала краткая лекция с характерным для российской пропаганды искажением
исторических фактов, во время которой Путин вспомнил и Польшу, и
Австро-Венгрию, и даже Мордовию. Последняя выступила в качестве примера объединения
коренных народов на одной земле. Президент РФ назвал мордовцев умными, ведь "они
понимают, что разделение ни к чему хорошему не приведет".
Интересно, что во
время своего выступления Путин заметил, что якобы разделение украинцев и
россиян произошло не без активного участия большевиков.
Подытоживая
сказанное, Владимир Путин подчеркнул, что обычных украинцев не считает
недружественными по отношению к России. Однако таковыми, по его мнению,
является наша нынешняя власть. Политик сказал, что сейчас в Украине пытаются "выдавить"
русский язык, пренебрегают якобы "коренным российским населением" и преследуют
оппозицию (отсылка к санкциям против пророссийского политика Виктора
Медведчука).
Также Путин
пообещал, что в ближайшее время попробует написать большую аналитическую статью
насчет "единонародства" россиян и украинцев.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как Путин отозвался о вероятной встрече с Владимиром Зеленским. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, почему, по мнению эксперта, западные политики пытаются наново выстроить диалог с Кремлем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости