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Путин рассказал свою версию, почему Россия не попала в НАТО

Путин считает, что на Западе свысока относятся к РФ

сегодня, 22:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский президент вспомнил давнюю историю о том, почему Россия не стала членом НАТО в начале 2000-х. По словам Путина, НАТО тогда не захотелось принимать в свой Альянс РФ. Об этом он заявил во время своего нового выступления на форуме "Валдай"

Путин рассказал свою версию, почему Россия не попала в НАТО

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Глава Кремля пожаловался, что "Запад слишком самоуверен".


"Я уже говорил об этом публично и нашим союзникам, и нашим партнерам. Ведь был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: а может, нам и в НАТО вступить? Но нет, в НАТО такая страна не нужна. Нет. Спрашивается, а что еще? Мы считали, что мы уже вот, свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Что еще? Противостояния идеологического нет. В чем проблема? Пожалуй, проблема в геополитических интересах и пренебрежительном отношении к другим. Вот в чем проблема в самоуверенности", — сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин назвал вторжение в Украину "так называемой войной" и обвинил во всем Запад. Традиционно в своем выступлении на Валдайском форуме Путин обвинил в обострении международной ситуации западные страны, по мнению российского диктатора, не желающие идти с ним на компромисс. При этом он назвал вторжение в Украину "так называемой войной", которую, по словам Путина, РФ "хочет закончить".

Традиционно хозяин Кремля назвал причиной сегодняшней войны "государственный переворот 2014 года", которому, по мнению Путина, способствовал Запад. Российское вторжение в Крым и его аннексию в 2014 году российский руководитель назвал "помощью крымчанам и севастопольцам". Глава РФ с удовлетворением отметил, что он наблюдает в западных странах "ростки здравомыслия".

 



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