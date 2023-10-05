Путин рассказал свою версию, почему Россия не попала в НАТО

Российский президент вспомнил давнюю историю о том, почему Россия не стала членом НАТО в начале 2000-х. По словам Путина, НАТО тогда не захотелось принимать в свой Альянс РФ. Об этом он заявил во время своего нового выступления на форуме "Валдай"

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Глава Кремля пожаловался, что "Запад слишком самоуверен".

"Я уже говорил об этом публично и нашим союзникам, и нашим партнерам. Ведь был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: а может, нам и в НАТО вступить? Но нет, в НАТО такая страна не нужна. Нет. Спрашивается, а что еще? Мы считали, что мы уже вот, свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Что еще? Противостояния идеологического нет. В чем проблема? Пожалуй, проблема в геополитических интересах и пренебрежительном отношении к другим. Вот в чем проблема в самоуверенности", — сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин назвал вторжение в Украину "так называемой войной" и обвинил во всем Запад. Традиционно в своем выступлении на Валдайском форуме Путин обвинил в обострении международной ситуации западные страны, по мнению российского диктатора, не желающие идти с ним на компромисс. При этом он назвал вторжение в Украину "так называемой войной", которую, по словам Путина, РФ "хочет закончить".

Традиционно хозяин Кремля назвал причиной сегодняшней войны "государственный переворот 2014 года", которому, по мнению Путина, способствовал Запад. Российское вторжение в Крым и его аннексию в 2014 году российский руководитель назвал "помощью крымчанам и севастопольцам". Глава РФ с удовлетворением отметил, что он наблюдает в западных странах "ростки здравомыслия".



