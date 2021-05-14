Путин рассказал, в кого превращают Украину

Российский политикум глубоко возмущен судебным разбирательством, которое коснулось политика Виктора Медведчука. По этом поводу с официальным заявлением выступил не только спикер Кремля, но и сам российский президент. По словам Владимира Путина, Украину пытаются сделать "антиподом" РФ, сообщает пропагандистский ресурс "ТАСС".



Путин заявил, что Украину превращают в "Антироссию". Фото: ТАСС

Общаясь с представителями Совета безопасности России, Путин сказал, что из Украины "лепят" некую "Антироссию".

Политик уверен, что в скором времени украинская сторона может добавить причин для улучшения Россией собственной безопасности. При этом, по мнению Путина, РФ "придется" отслеживать отдельные украинские новости.

Если российскому правительству покажется, что происходящее является угрозой для России, то будут приняты соответствующие меры, подчеркнул Путин.

Помимо прочего политик заявил, что украинская власть постепенно расчищает внутреннее политическое поле "под себя" — намекая на разбирательство над Виктором Медведчуком. По словам Владимира Путина, такие действия Украины всячески поддерживаются западными партнерами.

Стоит отметить, что во время выступления российский президент тонко намекнул на связь с Медведчуком, ведь отметил, что в РФ подобного произойти не могло. Более того — Путин подчеркнул, что отдельные экс-представители высшей украинской власти и сейчас продолжают спокойно работать в России. Отдельные из них, по словам политика, даже остались в Крыму.

При этом, разумеется, Путин снова пренебрег тем фактом, что аннексия Крымского полуострова в 2014 году была абсолютно незаконной, а украинцы, присягнувшие на верность РФ, считаются предателями Родины.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как в Кремле оценили украинский "кейс Медведчука".

Также на портале вы можете узнать, как, по мнению экспертов, будет развиваться ситуация с судебным разбирательством над Медведчуком в обозримом будущем.



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