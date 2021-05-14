В Кремле прокомментировали ситуацию с Медведчуком

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Елизавета Черных
В России не намерены вмешиваться в ситуацию, происходящую вокруг нардепа, лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене. При этом в Кремле хотят быть уверены, что речь идет не о политической "охоте на ведьм". Такой позицией поделился пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РБК-Украина со ссылкой на ТААС.
Дмитрий Песков - фото из открытых источников
Со слов спикера Кремля, в РФ следят за тем, как развиваются события, связанные с Виктором Медведчуком:
Напомним, что печерский районный суд Киева отказал прокурорам в требовании взять под стражу главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Вместо этого суд отправил политика под круглосуточный домашний арест. Кто выиграл, кто проиграл на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? "Комментарии" узнали мнения экспертов.
Также в материале нашего издания можно прочитать, что эскалация военной ситуации на Донбассе пребывала под пристальным вниманием украинцев последние несколько месяцев. Кроме действий у линии разграничения, ведется активная дипломатическая работа, касающаяся вопросов мира на этих территориях. Повлияет ли нынешнее судебное разбирательство над пророссийским политиком Виктором Медведчуком на любые переговоры, касающиеся Донбасса, читайте по ссылке.
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