Путин раздал заводы: кого кинул

Президент РФ Владимир Путин передал российские активы польского производителя металлической тары Canpack во временное управление краснодарской компании Стальэлемент . Об этом говорится в указе, подписанном 31 декабря, обращает внимание Агентство .

Согласно расследованию, владелица "Стальэлемента" Ирина Самилина связана с бизнес-империей бывшего депутата Госдумы от Дагестана Ризванагаджи Исаев . Он также является братом эксвице премьера Дагестана Шамиля Исаева.

Передача активов Canpack состоялась в рамках указа Путина "О временном управлении некоторым имуществом" от 25 апреля 2023 — документа, который Кремль использует как ответ на замораживание российских активов на Западе. В тот же день аналогичное решение было принято в отношении российской "дочки" датского производителя теплоизоляции Rockwool A/S .

Активы Rockwool были переданы компании "Развитие строительных активов", зарегистрированной в Москве в сентябре 2024 года. Данные о ее владельцах и руководстве засекречены.

"Стальэлемент", которая получила активы Canpack, была зарегистрирована в Краснодаре еще в 2018 году. Единственной владелицей компании с момента создания остается Самилина. Журналисты установили ее многолетние связи со структурами, связанными с группой компаний "Европея", контролируемой семьей Исаевых. Эту группу "Коммерсантъ" ранее называл одним из лидеров строительной отрасли Кубани.

Сам Ризванагаджи Исаев был депутатом Госдумы в 2007-2011 годах от "Единой России" и входил в список самых богатых чиновников РФ по версии Forbes. Его брат Шамиль Исаев в 2015 году стал вицепремьером Дагестана, а впоследствии был приговорен сначала за растрату, а затем — к 16 годам колонии за организацию убийства дагестанского журналиста Гаджимурада Камалова. После начала полномасштабной войны против Украины он покинул колонию и отправился на фронт.

Ключевой актив Canpack в России – завод "Кэн-Пак завод упаковки" в Волоколамске. Его доля на российском рынке алюминиевых банок составляет около 30%, а годовое производство составляет 3,5 млрд единиц.

Передача этих активов производится на фоне масштабной национализации в РФ. По подсчетам Forbes, с 2022 года государство изъяло активов на 4,3 трлн. рублей, а в 2025 году темпы этого процесса резко возросли. Среди главных бенефициаров перераспределения имущества Financial Times ранее называла близкое окружение Путина, в том числе братьев Ротенбергов.

