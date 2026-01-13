Президент РФ Володимир Путін передав російські активи польського виробника металевої тари Canpack у тимчасове управління краснодарській компанії Стальэлемент. Про це йдеться в указі, підписаному 31 грудня, звертає увагу Агентство.

Активи рф

Згідно з розслідуванням, власниця "Стальэлемента" Ірина Самиліна пов’язана з бізнес-імперією колишнього депутата Держдуми від Дагестану Ризванагаджи Ісаєв. Він також є братом ексвіцепрем’єра Дагестану Шаміля Ісаєва.

Передача активів Canpack відбулася в межах указу Путіна "Про тимчасове управління деяким майном" від 25 квітня 2023 року — документа, який Кремль використовує як відповідь на заморожування російських активів на Заході. Того ж дня аналогічне рішення було ухвалене щодо російської "дочки" данського виробника теплоізоляції Rockwool A/S.

Активи Rockwool були передані компанії "Развитие строительных активов", зареєстрованій у Москві у вересні 2024 року. Дані про її власників і керівництво засекречені.

Натомість "Стальэлемент", яка отримала активи Canpack, була зареєстрована у Краснодарі ще у 2018 році. Єдиною власницею компанії з моменту створення залишається Самиліна. Журналісти встановили її багаторічні зв’язки зі структурами, пов’язаними з групою компаній "Европея", яку контролює сім’я Ісаєвих. Цю групу Коммерсант раніше називав одним із лідерів будівельної галузі Кубані.

Сам Ризванагаджи Ісаєв був депутатом Держдуми у 2007–2011 роках від "Єдиної Росії" та входив до списку найбагатших чиновників РФ за версією Forbes. Його брат Шаміль Ісаєв у 2015 році став віцепрем’єром Дагестану, а згодом був засуджений спочатку за розтрату, а потім — до 16 років колонії за організацію вбивства дагестанського журналіста Гаджимурада Камалова. Після початку повномасштабної війни проти України він залишив колонію та вирушив на фронт.

Ключовий актив Canpack у Росії — завод "Кэн-Пак завод упаковки" у Волоколамську. Його частка на російському ринку алюмінієвих банок становить близько 30%, а річне виробництво сягає 3,5 млрд одиниць.

Передача цих активів відбувається на тлі масштабної націоналізації в РФ. За підрахунками Forbes, з 2022 року держава вилучила активів на 4,3 трлн рублів, а у 2025 році темпи цього процесу різко зросли. Серед головних бенефіціарів перерозподілу майна Financial Times раніше називала близьке оточення Путіна, зокрема братів Ротенбергів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ародний депутат Георгій Мазурашу заявив, що так звана "бусифікація" є ганебним явищем, яке завдає серйозної шкоди українському суспільству, економіці та обороноздатності країни.