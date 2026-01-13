logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін роздав заводи: кого кинув
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін роздав заводи: кого кинув

Путін передав активи одного з найбільших виробників металевої тари в рф компанії, пов’язаній із бізнес-оточенням екс-депутата Держдуми з Дагестану

13 січня 2026, 22:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент РФ Володимир Путін передав російські активи польського виробника металевої тари Canpack у тимчасове управління краснодарській компанії Стальэлемент. Про це йдеться в указі, підписаному 31 грудня, звертає увагу Агентство.

Путін роздав заводи: кого кинув

Активи рф

Згідно з розслідуванням, власниця "Стальэлемента" Ірина Самиліна пов’язана з бізнес-імперією колишнього депутата Держдуми від Дагестану Ризванагаджи Ісаєв. Він також є братом ексвіцепрем’єра Дагестану Шаміля Ісаєва.

Передача активів Canpack відбулася в межах указу Путіна "Про тимчасове управління деяким майном" від 25 квітня 2023 року — документа, який Кремль використовує як відповідь на заморожування російських активів на Заході. Того ж дня аналогічне рішення було ухвалене щодо російської "дочки" данського виробника теплоізоляції Rockwool A/S.

Активи Rockwool були передані компанії "Развитие строительных активов", зареєстрованій у Москві у вересні 2024 року. Дані про її власників і керівництво засекречені.

Натомість "Стальэлемент", яка отримала активи Canpack, була зареєстрована у Краснодарі ще у 2018 році. Єдиною власницею компанії з моменту створення залишається Самиліна. Журналісти встановили її багаторічні зв’язки зі структурами, пов’язаними з групою компаній "Европея", яку контролює сім’я Ісаєвих. Цю групу Коммерсант раніше називав одним із лідерів будівельної галузі Кубані.

Сам Ризванагаджи Ісаєв був депутатом Держдуми у 2007–2011 роках від "Єдиної Росії" та входив до списку найбагатших чиновників РФ за версією Forbes. Його брат Шаміль Ісаєв у 2015 році став віцепрем’єром Дагестану, а згодом був засуджений спочатку за розтрату, а потім — до 16 років колонії за організацію вбивства дагестанського журналіста Гаджимурада Камалова. Після початку повномасштабної війни проти України він залишив колонію та вирушив на фронт.

Ключовий актив Canpack у Росії — завод "Кэн-Пак завод упаковки" у Волоколамську. Його частка на російському ринку алюмінієвих банок становить близько 30%, а річне виробництво сягає 3,5 млрд одиниць.

Передача цих активів відбувається на тлі масштабної націоналізації в РФ. За підрахунками Forbes, з 2022 року держава вилучила активів на 4,3 трлн рублів, а у 2025 році темпи цього процесу різко зросли. Серед головних бенефіціарів перерозподілу майна Financial Times раніше називала близьке оточення Путіна, зокрема братів Ротенбергів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Георгій Мазурашу заявив, що так звана "бусифікація" є ганебним явищем, яке завдає серйозної шкоди українському суспільству, економіці та обороноздатності країни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/agentstvonews/13470
Теги:

Новини

Всі новини