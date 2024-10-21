Путин разрешил ограбить вечелезный металлургический комбинат в Мариуполе: кому он "достался"

Российский диктатор Владимир Путин передал контроль над Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича людям, близким к главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает The Wall Street Journal . Согласно сообщениям, комбинат активно разграбливается.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича (фото из открытых источников)

Среди контролирующих завод Руслан Геремеев, родственник сенатора Сулеймана Геремеева, который является соратником Кадырова. Кроме того, долю в управляющей комбинатом компании "ММК Ильича" получил его сын Валид Геремеев. Разграбление завода включает в себя вывоз прокатных изделий в Россию, а также демонтаж и транспортировку в РФ производственной линии стоимостью 220 миллионов долларов, установленной на заводе незадолго до полномасштабного вторжения.

"Он, а также заместитель председателя министерства строительства и ЖКХ Чечни Вахит Геремеев являются родственниками сенатора Сулеймана Геремеева, соратника Кадырова. При этом половину акций ООО "ММК Ильича", который сейчас контролирует завод, получил его сын Валид", — говорится в сообщении.



Ранее осенью 2022 года московская торговая компания вывезла с завода продукцию на 380 тысяч долларов, а в начале 2023 года часть продукции экспортировали в Узбекистан. Доля комбината, ранее принадлежавшая Валиду Корчагину, перешла к Алашу Дадашеву, руководителю бойцовского клуба "Ахмат", связанному с Кадыровым.

"Позже доля Валида Корчагина перешла к другому человеку, но ее также связывают с Рамзаном Кадыровым, — руководителя московского бойцовского клуба "Ахмат" Алаша Дадашова. При этом Геремеевы и дальше занимаются заводом", — сообщают в WSJ.



Несмотря на разграбление, Вахит Геремеев, заместитель министра строительства и ЖКХ Чечни, заявлял, что намерен возобновить завод до 2026 года, хотя признавал, что на его территории были заложены мины.



