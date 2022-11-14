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Путин разрешил призывать в армию иностранцев: что известно

Путин официально разрешил призывать на службу в армии иностранцев

14 ноября 2022, 18:42
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Автор:

Лиля Воробьева

Отныне в РФ можно официально призывать на службу в армии иностранных граждан. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин разрешил призывать в армию иностранцев: что известно

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Этим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время. Гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных Силах Российского Федерации", — говорится в документе, который подписал и утвердил Путин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шольц раскритиковал Путина за нежелание ехать на G20 . Канцлер Германии Олаф Шольц высказался в негативном ключе за нежелание президента России Владимира Путина прибыть на встречу глав государств и правительств стран G20 в Индонезию. При этом немецкий канцлер отметил, что если бы Владимир Путин прибыл на Бали, ему пришлось бы столкнуться с критикой в свой адрес и с прямыми вопросами войны в Украине. Российский президент хорошо понимал это, поэтому, видимо, отказался посетить такое важное мероприятие. Олаф Шольц заявил, что отсутствие президента России на саммите "Большой двадцатки" не помешает мировым лидерам остро высказываться по поводу нынешней политики РФ и призвать Путина вывести свои войска из Украины, создав предпосылки для мирных переговоров и установления мира.

Также "Комментарии" писали о том, что в МИД Украины заявили, что Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия . Появилась реакция Министерства иностранных дел Украины на заявление Кремля, которое "не воспринимает предварительные условия в отношении Украины". В Киеве напомнили, что сегодня российские захватчики далеко не в той позиции, чтобы диктовать свои условия.



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Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211140007?index=0&rangeSize=1
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