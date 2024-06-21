Путин реально нервничает и идет на разрыв с Китаем: на что рассчитывает

В Ханое кремлевский диктатор Владимир Путин разговорился и второй раз за неделю четко проартикулировал, что ни на какие мирные планы, кроме собственных ультиматумов, не пойдет. Как отмечает политолог Вадим Денисенко, главный реципиент первого заявления, сделанного перед саммитом в Швейцарии, Китай. Путин опасается, что его могут заставить садиться за стол переговоров, и теоретически это может сделать только Си Цзиньпин.

Владимир Путин

На самом деле, говорит политолог, Путин сейчас может позволить себе послать Пекин, поскольку закупил достаточное оборудование для продолжения войны. И при этом, говорит Денисенко, кремлевский диктатор свято верит, что Китай не сможет отказаться от его нефти.

Также, по его словам, визит в КНДР – это, помимо всего прочего, демонстрация Запада, что Путин может посылать всю старую систему миропорядка и ему за это ничего не будет.

"Но, посылая Китай, он демонстрирует Западу, что он может развернуться на 180 градусов от Китая, если его позовут на переговоры. И главное, он может стать гарантом неприкосновенности для еще десятка стран", — отмечает политолог.

По мнению политолога, все это свидетельствует о том, что Путин реально находится в сложном психологическом состоянии на фоне тотальной победы над собственными элитами и на фоне того, что у него реально сдают нервы, потому что он не привык долго ждать.

"Путин по каким-то причинам (я считаю, прежде всего психологическим или даже психиатрическим) теряет терпение и хочет ускорить процессы. Но являясь по своей натуре трусом, он все время оставляет себе шаг к отступлению. Существует высокая вероятность того, что мы сейчас войдем в фазу поднятия ставок. Правда, у него нет этих ставок. Точнее две: тотальная мобилизация и ядерное оружие. Обе эти опции он боится, но сам себя к ним подталкивает, загоняя себя в ситуацию, когда он сам не будет иметь вариантов кроме самых плохих", — говорит политолог.

Кроме того, по его мнению, расчет Путина состоит в том, что кто-то один: или американцы или китайцы первыми придут его "успокаивать", и здесь он начнет торговаться с ними и снова всех победит.

"Ситуация становится более сложной для нас, потому что вмешивался фактор реального психологического срыва Путина. Надеюсь, это не останется незамеченным в главных столицах", – подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по словам Путина , надежды на мирные переговоры с Западом не оправдались.



