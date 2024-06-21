Путин реально нервничает и идет на разрыв с Китаем: на что рассчитывает

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В Ханое кремлевский диктатор Владимир Путин разговорился и второй раз за неделю четко проартикулировал, что ни на какие мирные планы, кроме собственных ультиматумов, не пойдет. Как отмечает политолог Вадим Денисенко, главный реципиент первого заявления, сделанного перед саммитом в Швейцарии, Китай. Путин опасается, что его могут заставить садиться за стол переговоров, и теоретически это может сделать только Си Цзиньпин.
Владимир Путин
На самом деле, говорит политолог, Путин сейчас может позволить себе послать Пекин, поскольку закупил достаточное оборудование для продолжения войны. И при этом, говорит Денисенко, кремлевский диктатор свято верит, что Китай не сможет отказаться от его нефти.
Также, по его словам, визит в КНДР – это, помимо всего прочего, демонстрация Запада, что Путин может посылать всю старую систему миропорядка и ему за это ничего не будет.
По мнению политолога, все это свидетельствует о том, что Путин реально находится в сложном психологическом состоянии на фоне тотальной победы над собственными элитами и на фоне того, что у него реально сдают нервы, потому что он не привык долго ждать.
Кроме того, по его мнению, расчет Путина состоит в том, что кто-то один: или американцы или китайцы первыми придут его "успокаивать", и здесь он начнет торговаться с ними и снова всех победит.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по словам Путина , надежды на мирные переговоры с Западом не оправдались.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Так
сегодня, 20:38
В мире имеется информация и возможности, которые не познаны учеными. В свое время люди будут использовать такие возможности и это использование изменит мир в корне. Возможно в скором времени уйдут диктаторские режимы, ядерное оружие, военная техника старых времен.