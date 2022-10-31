Путин решил, что мобилизация в России завершена

"Да, конечно, это было сделано моим указом, потому что по другому по закону невозможно. Но было сделано по предложению Министерства обороны РФ, это конечно. А сейчас Минобороны предложило мобилизационные меры завершить", — сказал Владимир Путин.

Также глава Кремля признался, что все-таки планирует посоветоваться с юристами по поводу того, нужен ли отдельный указ для завершения проведения мобилизации. Оказывается, Путин об этом и сам еще не думал.

"Но она завершена, точка поставлена", – отрезал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о голодоморе Путина . Срыв поставок зерна повлечет за собой рост мировых цен на продукты, усиление продовольственного и гуманитарного кризиса в мире, от чего больше всего пострадают страны с низким и средним уровнем дохода. Россия устроила блокаду морских портов Украины, поэтому украинские аграрии и производители минеральных удобрений потеряли основной канал сбыта своей продукции на внешние рынки, а цены на зерно пошли вверх. В июле 2022 года РФ и Украина достигли договоренности о безопасной отгрузке зерна из портов Черноморск, Южный и Одесса в третьи страны при посредничестве Турции и ООН. Однако РФ приостановила участие в соглашении, обвиняя Украину в недавней атаке дронов на корабле Черноморского флота в Севастополе при поддержке "британских специалистов". Провокация России имеет исторический подтекст. Москва срывает отгрузку зерна в портах Украины в канун 90-й годовщины Голодомора – искусственно спровоцированного сталинским режимом голода.