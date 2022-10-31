Путин решил, что мобилизация в России завершена

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Лиля Воробьева
31 октября стало известно, что частичная мобилизация в России завершена. Соответствующее неожиданное заявление сделал президент РФ Владимир Путин, пишут российские СМИ.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
"Да, конечно, это было сделано моим указом, потому что по другому по закону невозможно. Но было сделано по предложению Министерства обороны РФ, это конечно. А сейчас Минобороны предложило мобилизационные меры завершить", — сказал Владимир Путин.
Также глава Кремля признался, что все-таки планирует посоветоваться с юристами по поводу того, нужен ли отдельный указ для завершения проведения мобилизации. Оказывается, Путин об этом и сам еще не думал.
"Но она завершена, точка поставлена", – отрезал Путин.
Напомним, что "Комментарии" писали о голодоморе Путина . Срыв поставок зерна повлечет за собой рост мировых цен на продукты, усиление продовольственного и гуманитарного кризиса в мире, от чего больше всего пострадают страны с низким и средним уровнем дохода. Россия устроила блокаду морских портов Украины, поэтому украинские аграрии и производители минеральных удобрений потеряли основной канал сбыта своей продукции на внешние рынки, а цены на зерно пошли вверх. В июле 2022 года РФ и Украина достигли договоренности о безопасной отгрузке зерна из портов Черноморск, Южный и Одесса в третьи страны при посредничестве Турции и ООН. Однако РФ приостановила участие в соглашении, обвиняя Украину в недавней атаке дронов на корабле Черноморского флота в Севастополе при поддержке "британских специалистов". Провокация России имеет исторический подтекст. Москва срывает отгрузку зерна в портах Украины в канун 90-й годовщины Голодомора – искусственно спровоцированного сталинским режимом голода.
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