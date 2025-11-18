Путин решил начать внутреннюю войну: на Западе раскрыли детали

Если раньше Кремль отдавал приказы преследовать исключительно инакомыслящих и оппозиционеров, то теперь путинский режим решил взяться за своих же активистов и пропагандистов. За последние недели сразу несколько ведущих "Z-блогеров" оказались под прессом силовиков за критику армии и чиновников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Economist.

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, в сентябре блогера с 151-тысячной аудиторией Романа Алехина объявили "иностранным агентом". В октябре Татьяне Монтян с 400 тысячами подписчиков присвоили статус "террористки". В ноябре задержали еще одного пропутинского автора — Оксану Кобелеву. Все они позволяли себе критиковать российское Минобороны или влиятельных пропагандистов.

13 ноября высокопоставленный чиновник оборонного ведомства Апти Алаудинов пригрозил, что "внутренних врагов" будут "уничтожать юридически" и требовал извинений от непокорных. Он пообещал, что "машина будет работать настолько мощно, что все будут ошеломлены".

Эксперты объясняют, что речь идет о "внутренней войне" в Z-сегменте: низовые блогеры конфликтуют с кремлевскими медиапродуцентами. В течение войны именно блогеры часто разоблачали коррупцию Минобороны, собирали средства на дроны, медикаменты и оборудование — и власть это терпела. Но соглашение, похоже, сломалось: Кремль хочет вернуть контроль над потоками пожертвований и раздражен неуправляемыми голосами.

Несмотря на аналогии с мятежом Пригожина 2023 года, нынешняя ситуация — значительно меньше по масштабам. Блогеры не затрагивают Путина лично и не раскрывают реальные потери. Их роль – поддерживать картинку "всенародной поддержки" во время того, как российская армия пытается давить в Донецкой области, а Украина вынужденно отходит из нескольких сел.

