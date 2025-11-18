logo

BTC/USD

89541

ETH/USD

2986.85

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин решил начать внутреннюю войну: на Западе раскрыли детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин решил начать внутреннюю войну: на Западе раскрыли детали

The Economist пишет о том, что режим Путина начал охоту на собственных Z-блогеров

18 ноября 2025, 09:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Если раньше Кремль отдавал приказы преследовать исключительно инакомыслящих и оппозиционеров, то теперь путинский режим решил взяться за своих же активистов и пропагандистов. За последние недели сразу несколько ведущих "Z-блогеров" оказались под прессом силовиков за критику армии и чиновников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Economist.

Путин решил начать внутреннюю войну: на Западе раскрыли детали

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, в сентябре блогера с 151-тысячной аудиторией Романа Алехина объявили "иностранным агентом". В октябре Татьяне Монтян с 400 тысячами подписчиков присвоили статус "террористки". В ноябре задержали еще одного пропутинского автора — Оксану Кобелеву. Все они позволяли себе критиковать российское Минобороны или влиятельных пропагандистов.

13 ноября высокопоставленный чиновник оборонного ведомства Апти Алаудинов пригрозил, что "внутренних врагов" будут "уничтожать юридически" и требовал извинений от непокорных. Он пообещал, что "машина будет работать настолько мощно, что все будут ошеломлены".

Эксперты объясняют, что речь идет о "внутренней войне" в Z-сегменте: низовые блогеры конфликтуют с кремлевскими медиапродуцентами. В течение войны именно блогеры часто разоблачали коррупцию Минобороны, собирали средства на дроны, медикаменты и оборудование — и власть это терпела. Но соглашение, похоже, сломалось: Кремль хочет вернуть контроль над потоками пожертвований и раздражен неуправляемыми голосами.

Несмотря на аналогии с мятежом Пригожина 2023 года, нынешняя ситуация — значительно меньше по масштабам. Блогеры не затрагивают Путина лично и не раскрывают реальные потери. Их роль – поддерживать картинку "всенародной поддержки" во время того, как российская армия пытается давить в Донецкой области, а Украина вынужденно отходит из нескольких сел.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, почему россияне поперли на Гуляйполе: какую цель преследуют.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.economist.com/europe/2025/11/17/russias-militant-bloggers-are-clashing-with-their-own-regime
Теги:

Новости

Все новости