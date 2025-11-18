logo_ukra

Путін вирішив розпочати внутрішню війну: на Заході розкрили деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін вирішив розпочати внутрішню війну: на Заході розкрили деталі

The Economist пише про те, що режим Путіна почав полювання на своїх Z-блогерів

18 листопада 2025, 09:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Якщо раніше Кремль віддавав накази переслідувати виключно інакодумців та опозиціонерів, то тепер путінський режим вирішив взятися за своїх активістів і пропагандистів. За останні тижні відразу кілька провідних "Z-блогерів" опинилися під пресом силовиків за критику армії та чиновників. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Economist.

Путін вирішив розпочати внутрішню війну: на Заході розкрили деталі

Російська пропаганда. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що у вересні блогера зі 151-тисячною аудиторією Романа Альохіна оголосили "іноземним агентом". У жовтні Тетяні Монтян із 400 тисячами передплатників надали статус "терористки". У листопаді затримали ще одного пропутинського автора – Оксану Кобелєву. Усі вони дозволяли собі критикувати російське Міноборони чи впливових пропагандистів.

13 листопада високопосадовець оборонного відомства Апті Алаудінов пригрозив, що "внутрішніх ворогів" "знищуватимуть юридично" і вимагав вибачень від непокірних. Він пообіцяв, що "машина працюватиме настільки потужно, що всі будуть приголомшені".

Експерти пояснюють, що йдеться про "внутрішню війну" у Z-сегменті: низові блогери конфліктують із кремлівськими медіапродуцентами. Протягом війни саме блогери часто викривали корупцію Міноборони, збирали кошти на дрони, медикаменти та обладнання – і влада це зазнавала. Але угода, схоже, зламалася: Кремль хоче повернути контроль над потоками пожертв та роздратований некерованими голосами.

Незважаючи на аналогії з заколотом Пригожина 2023 року, нинішня ситуація значно менша за масштабами. Блогери не чіпають Путіна особисто і не розкривають реальних втрат. Їхня роль – підтримувати картинку "всенародної підтримки" під час того, як російська армія намагається тиснути на Донеччині, а Україна вимушено відходить із кількох сіл.

Читайте також на порталі "Коментарі" – стало відомо, чому росіяни поперли на Гуляйполі: яку мету мають.




Джерело: https://www.economist.com/europe/2025/11/17/russias-militant-bloggers-are-clashing-with-their-own-regime
