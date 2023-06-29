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Путин решил нарисовать свой автопортрет: что у него получилось (ВИДЕО)

Путин нарисовал что-то похожее на лицо – помятой волнистой формы

29 июня 2023, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Хозяин Кремля, президент страны-агрессорки Владимир Путин отметился очередным неожиданным поступком. Когда проходила презентация российских "отечественных" технологий, президент нарисовал интересный рисунок.

Путин решил нарисовать свой автопортрет: что у него получилось (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Можно попросить вас что-то написать на отечественной доске? Что хотите-роспись, кошку... по вашему усмотрению, Владимир Владимирович", — попросил клерк и передал диктатору интерактивный маркер.


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На презентации Путин, недавно победивший военный мятеж, рисовал очертания, похожие на человеческое лицо – необычную волнистую форму, имеющую огромные уши и грустное выражение. Под своей работой Путин оставил подпись.

"Мне кажется, вам логотип уже нарисовали", – сделал комплимент важному гостю другой клерк.

В Сетях уже комментируют рисунок, утверждают, что это автопортрет президента, и что для кремлевского руководителя пора вызвать санитаров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как мятеж Пригожина изменил политику Путина . Мятеж ППК "Вагнер" не прошел бесследно для Кремля. Президент России Владимир Путин в последние дни проявляет необычную активность, изо всех сил пытаясь подтвердить свой авторитет в народе. В последние три года российский лидер редко появлялся на публике. Во время пандемии он находился почти в полной изоляции.

СМИ отмечает, что Кремль сейчас прилагает огромные усилия, чтобы показать картинку. Как Путина поддерживают россияне, его авторитет еще больше утвердился. Журналисты обращают внимание, что после мятежа Путин несколько раз появлялся на публике, включая поездку в Дагестан в среду.



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