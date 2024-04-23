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Путин решил обойтись без главного пропагандистского действия на 9 мая

Шествия с табличками погибших военных в РФ снова не будет

сегодня, 13:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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В стране-агрессоре решили отменить в 2024 году шествие "Бессмертный полк", которое они традиционно устраивают на 9 мая. Последние годы это мероприятие стало главным пропагандистским действием, которое Москва активно насаждала не только в РФ, но и во всех бывших республиках СССР. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Путин решил обойтись без главного пропагандистского действия на 9 мая

Безсмертний полк. Фото з відкритих джерел. Фото из открытых источников

Отметим, о решении обойтись в этом году без "Бессмертного полка" заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.

По ее словам, у "Бессмертного полка" в 2024 году могут появиться новые формы. В частности, портреты ветеранов предложили разместить на общественном, личном, служебном и речном транспорте, а также на уличных медиаэкранах и учебных заведениях.

В прошлом году это шествие также было отменено в ряде регионов России, в частности в Москве и регионах, граничащих с Украиной.

Отметим, ранее СМИ писали о том, что по меньшей мере в пяти регионах России решили не проводить военные парады и шествие "Бессмертный полк" в честь дня победы во Второй мировой войне, который в РФ отмечают 9 мая. Якобы соответствующее решение представители российских региональных властей приняли из-за угрозы атак со стороны Украины.

В Курской области, граничащей с Украиной, отменены все массовые мероприятия, кроме возложения цветов к вечному огню, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Губернатор призвал жителей "учитывать обстановку в регионе и сохранять максимальную бдительность", а в случае объявления ракетной опасности или угрозы атаки дронов "следовать инструкциям и не подвергать себя дополнительным рискам".

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