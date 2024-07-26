В ближайшие три года Россия потратит около 1,5 триллиона рублей или около $17 миллиардов на государственные кредиты "дружественным" странам.

Путин раздает деньги союзникам. Фото из открытых источников

Как пишут российские медиа, это следует из вывода Счетной палаты на поправки в бюджет 2024 года.

Сообщается, что в этом году на ссуды другим странам РФ планирует выделить 492 млрд руб., что на 30% больше, чем было в 2023 году (378 млрд), и на 5% больше, чем раньше закладывали в финансовый план.

Отмечается, что по состоянию на май российское правительство уже предоставило государственные кредиты на 103 миллиарда. В пояснительной записке в бюджет на 2024-2026 годы министерство финансов РФ указывало, что государственные ссуды необходимы для завершения действующих проектов и выполнения обязательств России по межправительственным договоренностям. Еще одна цель кредитов – финансовая поддержка экспорта в отраслях, где сохраняется высокая конкурентоспособность отечественной продукции.

По данным Всемирного банка, к концу 2022 года совокупная задолженность иностранных государств перед Россией составила $28,9 миллиардов. За год она увеличилась почти на 9% или $2,3 миллиарда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что два самолета НАТО прибыли в Румынию для разведки на крымском направлении. По этому поводу во вражеских информационных каналах РФ началась волна беспокойства. По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7224 взлетел с авиабазы Воддингтон в Великобритании. Также на воздухе у побережья Румынии патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, прибывший с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.

