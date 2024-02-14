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Путин решил восстановить в России традицию Третьего рейха: о чем идет речь

Для патриотического воспитания Путин согласовал применение девиза, используемого нацистами.

сегодня, 19:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский президент Путин поручил организовать в России проведение специального конкурса для наставников "Быть, а не сдаваться!". Именно под таким лозунгом в нацистской Германии работала сеть национал-политических учебных заведений, где готовились кадры для НСДАП и СС. Такое заявление сделал журналист и блогер Денис Казанский в своем сообщении в Telegram.

Путин решил восстановить в России традицию Третьего рейха: о чем идет речь

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Организовать общероссийский конкурс наставников "Быть, а не сдаваться!", направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание", — говорится в перечне поручений Путина.

Новый пропагандистский документ уже был опубликован на сайте Кремля. Он был подписан по итогам заседания Госсовета в декабре 2023 года.

Все бы ничего, но это уже было. И вы не поверите где – в Третьем Рейхе. После прихода к власти, нацисты создали в Германии систему национал-политических учебных заведений (NPEA), где проходили подготовку кадры НСДАП и СС. И девизом NPEA был сам лозунг "Mehr sein als scheinen". То есть "Быть, а не сдаваться". Выпускники-эсэсовцы получали кинжалы и значки с этим девизом”, — написал Денис Казанский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Пентагона резко обратился к Путину . На заседании Остин подчеркнул, что Украина уже почти два года борется с полномасштабным вторжением России. По его словам, Путин, начав немотивированную агрессию, хотел обвинить в войне именно Украину. Однако, как отметил Остин, он ошибся в своих расчетах и ожиданиях.

Кроме того, глава Пентагона подчеркнул, что США продолжат поддерживать принципиальную борьбу Украины против путинской имперской агрессии.
 



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