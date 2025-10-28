Путин решили идти до конца: на какой режим работы переходят военкоматы в РФ

В России больше не будет перерывов между призывными кампаниями – отныне процесс отбора и медицинских осмотров будущих солдат будет проходить в течение всего года. Соответствующий закон приняла Госдума РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Согласно документу, военкоматы получают право проводить медицинские осмотры, психологическое тестирование и заседания призывных комиссий без перерыва — с 1 января по 31 декабря.

В то же время отправка призывников к местам службы останется дважды в год – весной (с 1 апреля по 15 июля) и осенью (с 1 октября по 31 декабря).

Данные изменения могут быть прямым сигналом о подготовке Москвы к более масштабной мобилизации, ведь непрерывная работа военкоматов упрощает контроль за учетом граждан и позволяет оперативно пополнять оккупационное войско.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание The Telegraph написало о том, что Кремль готовится развернуть примерно два миллиона военных резервистов в Украине согласно новому законодательству. Изменения в правилах могут открыть доступ к огромным человеческим ресурсам в момент, когда российский диктатор Владимир Путин находится под давлением необходимости мобилизовать новые силы, чтобы обновить и расширить 700-тысячную армию, продолжающую наступление в Украине. Действительно ли Путин может отправить на войну 2 млн. резервистов? Могут ли наши удары в тыл РФ "Томагавками", если таковые появятся, изменить настроения в Кремле? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.



