Путін вирішили йти до кінця: на який режим роботи переходять військкомати до РФ
НОВИНИ

Путін вирішили йти до кінця: на який режим роботи переходять військкомати до РФ

У Росії вводять цілорічний заклик, Держдума схвалила законопроект

28 жовтня 2025, 14:50
Автор:
Кравцев Сергей

У Росії більше не буде перерв між призовними кампаніями – відтепер процес відбору та медичних оглядів майбутніх солдатів проходитиме протягом усього року. Відповідний закон ухвалила Держдума РФ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Путін вирішили йти до кінця: на який режим роботи переходять військкомати до РФ

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документом, військкомати отримують право проводити медичні огляди, психологічне тестування та засідання призовних комісій без перерви – з 1 січня до 31 грудня.

Водночас відправлення призовників до місць служби залишиться двічі на рік – навесні (з 1 квітня до 15 липня) та восени (з 1 жовтня до 31 грудня).

Ці зміни можуть бути прямим сигналом про підготовку Москви до більш масштабної мобілізації, адже безперервна робота військкоматів полегшує контроль за обліком громадян і дозволяє оперативно поповнювати окупаційне військо.

Читайте також на порталі "Коментарі" — видання The Telegraph написало про те, що Кремль готується розгорнути приблизно два мільйони військових резервістів в Україні згідно з новим законодавством. Зміни у правилах можуть відкрити доступ до величезних людських ресурсів у момент, коли російський диктатор Володимир Путін перебуває під тиском необхідності мобілізувати нові сили, щоб оновити та розширити 700-тисячну армію, яка продовжує наступ в Україні. Чи справді Путін може відправити на війну 2 млн. резервістів? Чи можуть наші удари в тил РФ "Томагавками", якщо такі з'являться, змінити настрої у Кремлі? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.




Джерело: https://www.rbc.ru/politics/28/10/2025/6900940f9a7947421c8024a8
