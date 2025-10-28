Путін вирішили йти до кінця: на який режим роботи переходять військкомати до РФ

У Росії більше не буде перерв між призовними кампаніями – відтепер процес відбору та медичних оглядів майбутніх солдатів проходитиме протягом усього року. Відповідний закон ухвалила Держдума РФ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документом, військкомати отримують право проводити медичні огляди, психологічне тестування та засідання призовних комісій без перерви – з 1 січня до 31 грудня.

Водночас відправлення призовників до місць служби залишиться двічі на рік – навесні (з 1 квітня до 15 липня) та восени (з 1 жовтня до 31 грудня).

Ці зміни можуть бути прямим сигналом про підготовку Москви до більш масштабної мобілізації, адже безперервна робота військкоматів полегшує контроль за обліком громадян і дозволяє оперативно поповнювати окупаційне військо.

Читайте також на порталі "Коментарі" — видання The Telegraph написало про те, що Кремль готується розгорнути приблизно два мільйони військових резервістів в Україні згідно з новим законодавством. Зміни у правилах можуть відкрити доступ до величезних людських ресурсів у момент, коли російський диктатор Володимир Путін перебуває під тиском необхідності мобілізувати нові сили, щоб оновити та розширити 700-тисячну армію, яка продовжує наступ в Україні. Чи справді Путін може відправити на війну 2 млн. резервістів? Чи можуть наші удари в тил РФ "Томагавками", якщо такі з'являться, змінити настрої у Кремлі? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.



