Путин ревакцинировался от коронавируса двойной порошковой вакциной через нос

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса двойной дозой вакцин, вторую часть прививки в виде порошка ему совершили через нос. Об этом президент сказал, когда проводил совещание с членами правительства России.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его словам, первую дозу ему сделали как укол. На следующий день после того, как он общался с заместителем руководителя центра им. Гамалеи по научной работе Денисом Логуновым, принял там порошок. Этот российский медик и выполнил Путину уже вторую часть прививки. Только в шприц вводили не жидкую субстанцию, предназначенную для прививки, а порошок. Врач попросил важного клиента вдохнуть глубоко при счете до трех.

Глава Кремля отметил, что после этой медицинской процедуры у него не было никаких особых реакций или нареканий.

Российский президент резюмировал, что посидел после процедуры ревакцинирования некоторое время – минут пятнадцать. И на этом все завершилось. Никаких ощущений не появилось, просто медицинская процедура, — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин решил стать добровольцем в испытании вакцины от COVID-19 . Глава РФ Владимир Путин сказал, что готов испытать на себе новую назальную вакцину от наводнения, которую разработал российский Центр им. Гамалеи. В РФ после соответствующих клинических исследований цель ввести назальную форму вакцины от ковида. Но пока для участия в эксперименте следует подписать документы, в которых согласиться на такие испытания. Глава Кремля отметил, что сделает это сегодня. Беседуя с русским ученым, Путин рассказал, что прошел в это воскресенье ревакцинацию от коронавируса, вакцинировавшись русским препаратом "Спутник Лайт" и чувствует себя хорошо.

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