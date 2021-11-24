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Путин ревакцинировался от коронавируса двойной порошковой вакциной через нос

По словам российского президента, никаких особых ощущений после этого не было

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава РФ Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса двойной дозой вакцин, вторую часть прививки в виде порошка ему совершили через нос. Об этом президент сказал, когда проводил совещание с членами правительства России.

Путин ревакцинировался от коронавируса двойной порошковой вакциной через нос

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его словам, первую дозу ему сделали как укол. На следующий день после того, как он общался с заместителем руководителя центра им. Гамалеи по научной работе Денисом Логуновым, принял там порошок. Этот российский медик и выполнил Путину уже вторую часть прививки. Только в шприц вводили не жидкую субстанцию, предназначенную для прививки, а порошок. Врач попросил важного клиента вдохнуть глубоко при счете до трех.

Глава Кремля отметил, что после этой медицинской процедуры у него не было никаких особых реакций или нареканий.

Российский президент резюмировал, что посидел после процедуры ревакцинирования некоторое время – минут пятнадцать. И на этом все завершилось. Никаких ощущений не появилось, просто медицинская процедура, — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин решил стать добровольцем в испытании вакцины от COVID-19 . Глава РФ Владимир Путин сказал, что готов испытать на себе новую назальную вакцину от наводнения, которую разработал российский Центр им. Гамалеи. В РФ после соответствующих клинических исследований цель ввести назальную форму вакцины от ковида. Но пока для участия в эксперименте следует подписать документы, в которых согласиться на такие испытания. Глава Кремля отметил, что сделает это сегодня. Беседуя с русским ученым, Путин рассказал, что прошел в это воскресенье ревакцинацию от коронавируса, вакцинировавшись русским препаратом "Спутник Лайт" и чувствует себя хорошо.

 


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Источник: https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1463488245568884743?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1463488245568884743%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fsvit%2Fu-viglyadi-poroshku-cherez-nis-putin-revakcinuvavsya-vid-ko
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