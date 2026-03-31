Путин реже появляется на публике и не выезжает из Москвы: что произошло

Российский диктатор Владимир Путин в 2026 году резко сократил количество публичных мер и почти прекратил поездки в регионы РФ. Об этом сообщает издание Faridaily, проанализировавшее график российского лидера за первые три месяца года.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По подсчетам журналистов, в январе-марте Путин появлялся на публике примерно на четверть реже, чем за аналогичный период в прошлом году. Если учитывать "консервы", то есть заранее записанные позднее встречи Путина, снижение активности главы Кремля все равно составляет около 20%.

По сравнению с предвыборным 2024 годом разница еще более заметна. Тогда Путин провел 107 мероприятий, а в этом году – 54.

Еще более ощутимым стало сокращение поездок по России. Как пишет Faridail, за первый квартал Путин покинул Москву только один раз для участия в мероприятиях в Санкт-Петербурге. Для сравнения, в тот же период он посетил Мурманск и Тольятти. В 2024 году у Путина было 13 региональных поездок.

Официально причины понижения публичной активности Путина не объясняют. Однако близкие к Кремлю источники утверждают, что формирование графика российского диктатора контролирует администрация, которая все больше ориентируется на личное удобство главы государства.

"Путин давно работает на расслабони. Преимущества авторитаризма – никто никому не обязан ничего объяснять", – сказал один источник.

Также издание указывает, что активность Путина может быть связана с возрастом диктатора, которому 73 года.

Кроме того, аналитики обращают внимание на то, что Путин использует привычную тактику Кремля и дистанцировался от непопулярных решений. Уменьшение активности лидера РФ происходит во время проблем в России, в частности, массового изъятия и уничтожения скота в Новосибирской области и блокировок интернета и связи по всей стране.

На фоне этого, как показывает опрос ВЦИОМ, снижение уровня одобрения деятельности Путина опустился до минимума с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

