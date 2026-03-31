Путін рідше з'являється на публіці та не виїжджає з Москви: що сталося
Путін рідше з’являється на публіці та не виїжджає з Москви: що сталося

У 2026 році Володимир Путін значно зменшив кількість публічних заходів і поїздок по Росії.

31 березня 2026, 13:30
Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін у 2026 році різко скоротив кількість публічних заходів і майже припинив поїздки до регіонів РФ. Про це повідомляє видання Faridaily, яке проаналізувало графік російського лідера за перші три місяці року.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За підрахунками журналістів, у січні-березні Путін з’являвся на публіці приблизно на чверть рідше, ніж за аналогічний період минулого року. Якщо враховувати "консерви", тобто заздалегідь записані зустрічі Путіна, які публікують пізніше, зниження активності очільника Кремля все одно становить близько 20%. 

У порівнянні з передвиборчим 2024 роком різниця ще помітніша. Тоді Путін провів 107 заходів, а цього року — 54.

Ще більш відчутним стало скорочення поїздок по Росії. Як пише Faridail, за перший квартал Путін залишив Москву лише один раз для участі у заходах у Санкт-Петербурзі. Для порівняння, торік у той самий період він відвідав Мурманськ і Тольятті. У 2024 році Путін мав 13 регіональних поїздок.

Офіційно причини зниження публічної активності Путіна не пояснюють. Однак близькі до Кремля джерела, стверджують, що формування графіка російського диктатора контролює адміністрація, яка дедалі більше орієнтується на особисту зручність глави держави.

"Путін давно працює на розслабоні. Переваги авторитаризму — ніхто нікому не зобов'язаний нічого пояснювати", — сказало одне джерело.

Також видання вказує, що активність Путіна може бути пов’язана з віком диктатора, якому 73 роки.

Крім того, аналітики звертають увагу, що Путін використовує звичну тактику Кремля та дистанціювався від непопулярних рішень. Зменшення активності лідера РФ відбувається під час проблем в Росії, зокрема масового вилучення та знищення худоби в Новосибірській області та блокувань інтернету та зв'язку по всій країні.

На тлі цього, як показує опитування ВЦВГД, зниження рівня схвалення діяльності Путіна опустився до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін втрачає ідеальний шанс закінчити війну.



