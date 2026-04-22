Путин резко изменил решение: на кого теперь делает ставку Кремль в преддверии выборов

Кремль усиливает курс на милитаризацию российского общества и власти, продвигая участников войны против Украины на ключевые должности накануне выборов в Госдуму в сентябре 2026 года. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны.

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления 21 апреля заявил, что ветераны войны уже возвращаются с фронта и становятся эффективными управленцами на местах. По его словам, именно они лучше понимают потребности граждан, способны укрепить систему власти и одновременно поддерживать армию и семьи военных.

Путин подчеркнул, что муниципальная власть – это "лицо государства", и призвал общество к консолидации ради укрепления суверенитета и "независимого развития" России. При этом особый акцент сделан на программе "Время героев", которая предусматривает массовое назначение ветеранов на должности в органах власти – от местного до федерального уровня.

Американские аналитики отмечают, что такая стратегия напрямую связана с подготовкой к парламентским выборам. Кремль стремится не только усилить контроль над политической системой, но и удержать поддержку войны, которая все ощутимее влияет на российское общество.

По оценке ISW, речь идет о системной попытке сформировать новую управленческую элиту, лояльную лично Путину и тесно связанную с военной повесткой. На фоне снижения рейтингов власти ставка делается на мобилизационную модель управления, где ключевые позиции занимают участники боевых действий.

Таким образом, Кремль фактически превращает войну в инструмент внутренней политики, усиливая влияние армии не только на фронте, но и в системе государственного управления.

