Путін різко змінив рішення: на кого тепер робить ставку Кремль напередодні виборів

Кремль посилює курс на мілітаризацію російського суспільства та влади, просуваючи учасників війни проти України на ключові посади напередодні виборів до Держдуми у вересні 2026 року. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни.

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу 21 квітня заявив, що ветерани війни вже повертаються з фронту та стають ефективними управлінцями на місцях. За його словами, саме вони краще розуміють потреби громадян, здатні зміцнити систему влади та одночасно підтримувати армію та родини військових.

Путін підкреслив, що муніципальна влада – це "обличчя держави", і закликав суспільство до консолідації задля зміцнення суверенітету та "незалежного розвитку" Росії. При цьому особливий акцент зроблено на програмі "Час героїв", яка передбачає масове призначення ветеранів на посади в органах влади — від місцевого до федерального рівня.

Американські аналітики зазначають, що така стратегія пов'язана з підготовкою до парламентських виборів. Кремль прагне не лише посилити контроль над політичною системою, а й утримати підтримку війни, яка все відчутніше впливає на російське суспільство.

За оцінкою ISW, йдеться про системну спробу сформувати нову управлінську еліту, лояльну особисто Путіну і тісно пов'язану з військовим порядком. З огляду на зниження рейтингів влади ставка робиться на мобілізаційну модель управління, де ключові позиції займають учасники бойових дій.

Таким чином, Кремль фактично перетворює війну на інструмент внутрішньої політики, посилюючи вплив армії не лише на фронті, а й у системі державного управління.

