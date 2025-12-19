Путин с высокой горы наплевал на мирные инициативы Трампа и заявил о странной просьбе на Аляске

Российская Федерация положительно оценивает инициативы президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение полномасштабной войны против Украины. Об этом публично заявил глава Кремля во время ежегодного пропагандистского мероприятия под названием "Итоги года с Владимиром Путиным".

По словам российского диктатора, в рамках контактов с Трампом Москва получила предложение пойти на некоторые уступки. Речь идет о переговорах, которые, как утверждает Путин, прошли в августе на Аляске. Он отметил, что российская сторона в целом была готова рассматривать такие компромиссные шаги, однако никаких конкретных деталей по поводу их содержания не озвучил.

Руководитель страны-агрессорки также заявил, что в Кремле якобы не исключают никаких вариантов договоренностей. По его словам, утверждение о том, что Россия отказывается от переговорного процесса, безосновательны. При этом Путин традиционно избежал четких ответов по поводу реальных намерений Москвы и условий, при которых она готова говорить о прекращении войны.

Как уже писали "Комментарии", российский правитель Владимир Путин резко отреагировал на предложение Евросоюза выделить Украине репарационный кредит за счет замороженных активов РФ, назвав эту инициативу "ограблением" и предупредил о возможных последствиях для Европы. Заявление прозвучало во время его ежегодного выступления "Итоги года", где Путин традиционно подводит итоги внешней и внутренней политики России.

Российский лидер заявил, что использование замороженных средств страны-агрессорки для поддержки Украины якобы незаконно и подчеркнул, что любые действия вроде конфискации активов он расценивает как "ограбление", а не как юридически обоснованное решение. По его мнению, европейские государства, принимая такие инициативы, рискуют серьезными последствиями, которые, по его словам, могут быть "очень суровыми для грабителей".