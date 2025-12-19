Путін з високої гори наплював на мирні ініціативи Трампа і заявив про дивне прохання на Алясці

Російська Федерація позитивно оцінює ініціативи президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, спрямовані на припинення повномасштабної війни проти України. Про це публічно заявив очільник Кремля під час щорічного пропагандистського заходу під назвою "Підсумки року з Володимиром Путіним".

Фото: з відкритих джерел

За словами російського диктатора, в межах контактів із Трампом Москва отримала пропозицію піти на певні поступки. Йдеться про переговори, які, як стверджує Путін, відбулися у серпні на Алясці. Він зазначив, що російська сторона загалом була готова розглядати такі компромісні кроки, однак жодних конкретних деталей щодо їхнього змісту не озвучив.

Керівник країни-агресорки також заявив, що в Кремлі нібито не відкидають жодних варіантів домовленостей. За його словами, твердження про те, що Росія відмовляється від переговорного процесу, є безпідставними. При цьому Путін традиційно уникнув чітких відповідей щодо реальних намірів Москви та умов, за яких вона готова говорити про припинення війни.

Як вже писали "Коментарі", російський правитель Володимир Путін різко відреагував на пропозицію Євросоюзу виділити Україні репараційний кредит за рахунок заморожених активів РФ, назвавши цю ініціативу "пограбуванням" і попередив про можливі наслідки для Європи. Заява прозвучала під час його щорічного виступу "Підсумки року", де Путін традиційно підбиває підсумки зовнішньої та внутрішньої політики Росії.

Російський лідер заявив, що використання заморожених коштів країни-агресорки для підтримки України є нібито незаконним і наголосив, що будь-які дії на кшталт конфіскації активів він розцінює як "пограбування", а не як юридично обґрунтоване рішення. На його думку, європейські держави, ухвалюючи такі ініціативи, ризикують серйозними наслідками, які, за його словами, можуть бути "дуже суворими для грабіжників".