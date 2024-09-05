Путин считает «ядерное оружие» оружием богов: у кого ищет благословения на его использование

2 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию, где его встретили со всеми почестями – красная дорожка, цветы и встреча с президентом Ухнаагийном Хурелсухом. Российский лидер поблагодарил за приглашение и провел встречи с местными лидерами. Однако, как отметил в эфире 24 канала российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, этот визит носил не только официальный характер.

Владимир Путин

Во-первых, говорит Галлямов, Путин пытался показать и россиянам и Западу, что Россия не находится в изоляции. Таким образом, он стремился опровергнуть утверждение о международном исключении России. По мнению Галлямова, это важно для общественного мнения, ведь россияне боятся остаться уединенными от мира, что может привести к депрессии. В то же время, в российских соцсетях начали возмущаться, почему Путин уехал в Монголию, когда в Курской области ситуация остается сложной.

Вторая цель визита, говорит российский эксперт, заключалась в том, чтобы показать, что Международный уголовный суд не имеет никакого влияния. Монголия ратифицировала Римский устав, означающий возможность ареста Путина, однако она не воспользовалась этой возможностью. Как заметил Галлямов, для подписания документов могла бы уехать и делегация, но Путин решил сделать это лично.

Третья цель связана со слухами в Кремле о финансировании братьями Ковальчуками проектов, связанных с поиском "мистических корней" в Монголии. Несмотря на свою формальную принадлежность к РПЦ, Путин якобы ищет духовные благословения для использования ядерного оружия, считая его "оружием богов". По данным Галлямова, Путин встречался с монгольскими ламами и получил их благословение, якобы развязывающее ему руки для возможного применения ядерного оружия.

Галлямов добавляет, что, несмотря на спекуляции вокруг возможного применения ядерного оружия, Путин часто выглядит решительным, но действительно принимает решение очень медленно. В частности, он долго не решался на передислокацию войск из Донбасса в Курщину или на увольнение Сергея Шойгу. Галлямов считает, что ядерное оружие может остаться лишь средством устрашения и не будет использовано в ближайшее время.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что найдена секретная база ядерных ракет.



