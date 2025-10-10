Путин сделал цинические заявления о Нобелевской премии, Трампе и мире в Украине

Президент России Владимир Путин резко высказался по поводу решения присудить Нобелевскую премию мира политике Марии Корини Мачадо. В этом же контексте он упомянул президента США Дональда Трампа, заискиваясь, что тот якобы искренне стремится к завершению войны в Украине.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Такие заявления глава Кремля сделал после своего визита в Таджикистан.

Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии. Человек пришел — хороший, плохой, — ему сразу через месяц-два бум. Да за что? Вообще ничего не сделала", – сказал Путин.

Российский диктатор заявил, что авторитет Нобелевской премии мира в значительной степени потерян, но добавил: Бог с ним, не мне судить.

Комментируя вопрос о возможности присуждения премии Дональду Трампу, Путин отметил:

"Достоин или не достоин действующий президент США Нобелевской премии – я не знаю. Но он реально многое делает для того, чтобы решить такие сложные, годами, а то и десятилетиями продолжающиеся кризисы. Я знаю, что по поводу кризиса (войны — ред.) в Украине он искренне стремится к этому", — заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Владимир Путин заявил, что позиция Москвы по урегулированию войны против Украины базируется на так называемых "принципиальных положениях", которые были обсуждены во время его встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом он сказал 10 октября на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Путин утверждает, что эти положения якобы предполагают дипломатическое урегулирование конфликта, но не уточнил, о чем именно говорилось во время встречи с Трампом. Такая размытость лишь усугубляет сомнения в искренности заявлений Кремля, особенно на фоне недавних массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины. Помощник Путина Юрий Ушаков добавил, что результаты встречи "не всем нравятся", намекая на возможное недовольство со стороны союзников Украины. Он также отметил, что РФ вроде бы остается открытой к диалогу, хотя на практике уклоняется от любых реальных мирных переговоров.

