Путін зробив цинічні заяви про Нобелівську премію, Трампа і мир в Україні
Путін зробив цинічні заяви про Нобелівську премію, Трампа і мир в Україні

Путін знову цинічно висловився про

10 жовтня 2025, 16:50
Автор:
Лиля Воробьева

Президент Росії Володимир Путін різко висловився щодо рішення присудити Нобелівську премію миру політикині Марії Коріні Мачадо. У цьому ж контексті він згадав президента США Дональда Трампа, підлещуючись, що той нібито щиро прагне завершення війни в Україні.

Путін зробив цинічні заяви про Нобелівську премію, Трампа і мир в Україні

Володимир Путін (фото з відккритих джерел)

Такі заяви очільник Кремля зробив після свого візиту до Таджикистану.

"Були випадки, коли комітет присуджував Нобелівську премію миру людям, які для миру нічого не зробили. На мою думку, цими рішеннями вони завдали величезних збитків авторитету цієї премії. Людина прийшла — хороша, погана, — їй одразу через місяць-два бум. Та за що? Взагалі нічого не зробила", — сказав Путін.

Російський диктатор заявив, що авторитет Нобелівської премії миру значною мірою втрачено, але додав: "Бог з ним, не мені судити".

Коментуючи питання про можливість присудження премії Дональду Трампу, Путін зазначив:

"Достойний чи не достойний чинний президент США Нобелівської премії — я не знаю. Але він реально багато робить для того, щоби вирішити такі складні, роками, а то й десятиліттями триваючі кризи. Я знаю, що щодо кризи (війни — ред.) в Україні він щиро прагне цього", — заявив Путін.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Володимир Путін заявив, що позиція Москви щодо врегулювання війни проти України базується на так званих "принципових положеннях", які були обговорені під час його зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Про це він сказав 10 жовтня на засіданні Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Путін стверджує, що ці положення, нібито, передбачають дипломатичне врегулювання конфлікту, але не уточнив, про що саме йшлося під час зустрічі з Трампом. Така розмитість лише підсилює сумніви в щирості заяв Кремля, особливо на тлі нещодавніх масованих атак по енергетичній інфраструктурі України. Помічник Путіна Юрій Ушаков додав, що результати зустрічі "не всім подобаються", натякаючи на можливе невдоволення з боку союзників України. Він також зазначив, що РФ начебто залишається відкритою до діалогу, хоча на практиці ухиляється від будь-яких реальних мирних перемовин.

 



