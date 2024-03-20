Путин сделал циничное заявление об ударах по гражданским объектам в Украине

Владимир Путин отреагировал на атаки российских добровольцев пограничных территорий России. Российский диктатор заявил, что мог бы нанести ответные удары по гражданской инфраструктуре Украины, но якобы Москва имеет другие планы по этому поводу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время встречи в Кремле со своими доверенными лицами Владимир Путин отреагировал на действия российских добровольцев, совершающих активные действия в приграничных районах Курской и Белгородской области. Путин использовал нарративы российской пропаганды и обвинил Украину якобы в ударах по гражданским объектам и заявил, что Россия также могла бы так поступать, но имеет "свои планы".

"Конечно, мы можем ответить тем же, и по гражданской инфраструктуре, и по всем подобным объектам подобного типа. Но у нас есть свои взгляды по этому поводу, свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили", — сказал российский диктатор.

Отметим, что несмотря на заявления Путина, Россия неоднократно наносила удары по гражданским объектам в Украине, в частности, в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и других населенных пунктах, где гибли мирные украинцы. По подсчетам ООН в Украине погибли по меньшей мере 9,6 тысячи мирных жителей, и еще более 17,5 тысячи человек были ранены. Несмотря на это, в Кремле все такие удары считают "ударами по военным объектам".

Напомним, что в Белгородской и Курской области боевые действия ведут три группировки российских добровольцев: Легион "Свобода России", Российский добровольный корпус и Сибирский батальон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские повстанцы приблизились к ядерному хранилищу в РФ.

Также "Комментарии" писали, что Украина готовит обращение к странам мира по отношению к Путину.