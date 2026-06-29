Путин сделал неожиданное признание о тайных соглашениях с Трампом в Анкоридже по Украине

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже не завершилась заключением никаких официальных договоренностей по войне в Украине. По его словам, стороны только обсуждали возможные пути урегулирования конфликта, однако ни один документ не был подписан.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что в ходе переговоров американская сторона предложила ряд компромиссных вариантов окончания войны в Украине. По его словам, Москва вроде бы согласилась с отдельными предложениями, однако эти договоренности так и не были юридически оформлены.

"Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта в Украине, и обсуждаемые компромиссы это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам", — заявил Путин.

Таким образом, Путин подтвердил, что "дух Анкориджа", о котором неоднократно говорили представители Кремля, не имеет под собой никакой официальной договорной основы. Ранее глава МИД России Сергей Лавров, спикер Кремля Дмитрий Песков и помощник Путина Юрий Ушаков неоднократно ссылались на якобы достигнутые в Анкоридже договоренности между Москвой и Вашингтоном относительно будущего Украины.

Однако, к заявлению Путина, несколькими днями ранее государственный секретарь США Марк Рубио категорически опроверг такие утверждения. По его словам, во время переговоров американская сторона лишь представила свои предложения по прекращению войны, однако никаких соглашений или совместно согласованного плана стороны не подписывали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Андрей Сибига заявил о смерти "духа Анкориджа".

Также "Комметнари" писали, что Путин назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия.