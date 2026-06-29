Путін зробив несподіване зізнання про таємні угоди з Трампом в Анкориджі щодо України

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі не завершилася укладенням жодних офіційних домовленостей щодо війни в Україні. За його словами, сторони лише обговорювали можливі шляхи врегулювання конфлікту, однак жоден документ не був підписаний.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що під час переговорів американська сторона запропонувала низку компромісних варіантів закінчення війни в Україні. За його словами, Москва нібито погодилася з окремими пропозиціями, однак ці домовленості так і не були юридично оформлені.

"Ніхто не ставив ніяких підписів, але ми обговорювали певні можливості завершення конфлікту в Україні, і компроміси, які обговорювалися, це якраз були ті пропозиції, які були звернені американською стороною до нас", — заявив Путін.

Таким чином Путін підтвердив, що "дух Анкориджа", про який неодноразово говорили представники Кремля, не має під собою жодної офіційної договірної основи. Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров, речник Кремля Дмитро Пєсков та помічник Путіна Юрій Ушаков неодноразово посилалися на нібито досягнуті в Анкориджі домовленості між Москвою та Вашингтоном щодо майбутнього України.

Однак, до заяви Путіна, кількома днями раніше державний секретар США Марко Рубіо категорично спростував такі твердження. За його словами, під час переговорів американська сторона лише представила власні пропозиції щодо припинення війни, однак жодних угод чи спільно погодженого плану сторони не підписували.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МЗС Андрій Сибіга заявив про смерть "духу Анкориджа".

Також "Кометнарі" писали, що Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія.