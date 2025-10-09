Путин сделал неожиданное признание перед президентом Азербайджана

Российский диктатор Владимир Путин впервые фактически признал, что именно российские ракеты могли стать причиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", разбившегося в конце 2024 года вблизи казахстанского города Актау.

Путин признал, что обломки российских ракет сбили самолет. Фото из открытых ракет

Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане заявил, что ракеты российской системы противовоздушной обороны "взорвались рядом" с самолетом AZAL, совершавшим рейс из Баку в Грозный.

"Самолет AZAL был поврежден обломками, а не ракетами, — они взорвались в нескольких метрах", — сказал Путин.

Таким образом Кремль впервые признал, что трагедия азербайджанского самолета стала следствием действий российских военных, хотя официально Москва до сих пор не брала на себя ответственности.

Несмотря на частичное признание, Путин пытался объяснить катастрофу "сложной ситуацией в небе" и присутствием якобы украинского беспилотника. Он также заявил, что экипажу самолета предлагали совершить экстренную посадку в Махачкале, но пилоты решили продлить полет в базовый аэропорт.

По словам Путина, для окончательного выяснения причин трагедии "нужно время".

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирский самолет компании AZAL упал вблизи Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли. Большинство пассажиров следовали из Баку в Грозный. Сразу после крушения российские официальные источники заявили, что самолет якобы "столкнулся с неизвестным объектом в воздухе", однако уже тогда расследователи предполагали, что он мог быть поражен обломками ракет российской ПВО.

