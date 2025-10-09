Путін зробив несподіване зізнання перед президентом Азербайджану

Російський диктатор Володимир Путін уперше фактично визнав, що саме російські ракети могли стати причиною катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився наприкінці 2024 року поблизу казахстанського міста Актау.

Путін визнав, що уламки російських ракет збили літак. Фото з відкритих ракет

Володимир Путін під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Таджикистані заявив, що ракети російської системи протиповітряної оборони "вибухнули поруч" із літаком AZAL, який здійснював рейс із Баку до Грозного.

"Літак AZAL був пошкоджений уламками, а не ракетами, — вони вибухнули за кілька метрів", — сказав Путін.

Таким чином, Кремль уперше визнав, що трагедія азербайджанського літака стала наслідком дій російських військових, хоча офіційно Москва досі не брала на себе відповідальності.

Попри часткове визнання, Путін намагався пояснити катастрофу "складною ситуацією в небі" та присутністю нібито українського безпілотника. Він також заявив, що екіпажу літака пропонували здійснити екстрену посадку в Махачкалі, але пілоти вирішили продовжити політ до базового аеропорту.

За словами Путіна, для остаточного з’ясування причин трагедії "потрібен час".

Нагадаємо, що 25 грудня 2024 року пасажирський літак компанії AZAL упав поблизу Актау в Казахстані. На борту перебувало 67 осіб, із яких 38 загинули. Більшість пасажирів прямували з Баку до Грозного. Відразу після катастрофи російські офіційні джерела заявили, що літак нібито "зіткнувся з невідомим об’єктом у повітрі", однак уже тоді розслідувачі припускали, що він міг бути уражений уламками ракет російської ППО.

