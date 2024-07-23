Путин сделал неожиданное заявление о финансовом состоянии России

Кремлевский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление о том, что происходит с финансами в России.

Владимир Путин

По его словам, якобы доходы бюджета России растут, но лишних денег в стране нет. Именно поэтому, по его словам, надо следить за финансовой дисциплиной. В частности, об этом он сказал на встрече с председателем Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком.

"Да, у нас и доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет", — заявил он.

При этом Путин особо подчеркнул, что очень рассчитывает на то, что Ковальчук самым внимательным образом будет следить за финансовой дисциплиной.

В то же время известно, что в начале июля в пресс-релизе на сайте Минфина РФ сообщалось, что нефтегазовые доходы России за январь — июнь подскочили на 68,5% год к году и составили 5,7 трлн рублей. Там отмечалось, что рост поступлений в первую очередь связан с подорожанием российской нефти.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несмотря на санкции Россия активно торгует своей нефтью. В частности, стало известно, что Индонезийская государственная нефтеперерабатывающая компания Pertamina добавила российские сорта нефти в свои тендерные списки для покупки сырой нефти в сентябре. Отмечается, что Pertamina уже много лет не закупает российскую нефть и не делала этого после начала войны России против Украины в 2022 году, хотя Индонезия и не присоединилась к западным санкциям. В последний раз Pertamina закупала нефть сортов ESPO Blend и Sokol в России более 10 лет назад. Западные санкции против российского энергетического сектора, включая эмбарго ЕС на поставки российской нефти и механизм ограничения цен, сделали Китай, Индию и Турцию основными покупателями российской нефти.





