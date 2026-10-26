Путин сделал неожиданное заявление о западных санкциях: что потеряла РФ

Владимир Путин публично раскритиковал западные санкции против России, заявив, что запреты на все, что связано с российской стороной, являются неразумными. Одновременно глава Кремля признал, что часть европейских компаний прекратила работу в РФ под давлением собственных правительств. Об этом Путин рассказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину. Фрагмент беседы распространило посольство России в США.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам российского диктатора, у Москвы по-прежнему остаются сторонники в европейских странах, а некоторые иностранные компании, несмотря на политическое давление, продолжают работать на российском рынке. Кремль, как утверждает Путин, старается создавать для таких предприятий благоприятные условия.

"У нас, когда под давлением западноевропейских правительств уходили некоторые компании, — чуть ли не плакали наши друзья из этих стран", — заявил он.

Путин также подчеркнул, что отдельные зарубежные предприятия не прекратили деятельность в России. При этом он не назвал конкретные компании и не привел данных, которые позволили бы оценить масштабы их ухода или сохранения бизнеса.

Российский лидер охарактеризовал санкционную политику Запада как "глупость", фактически признав, что ограничения остаются важной темой для Москвы. После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные государства ввели многочисленные экономические меры, затронувшие торговлю, инвестиции и работу международных компаний.

Уход части иностранных брендов стал одним из заметных последствий санкционного давления и пересмотра корпоративных стратегий. Некоторые компании продали российские активы или свернули деятельность, тогда как другие сохранили присутствие в стране.

Заявления Путина прозвучали на фоне продолжающейся войны против Украины и сохраняющихся разногласий между Москвой и западными государствами. При этом слова российского президента о недовольстве европейских предпринимателей уходом с рынка остаются его собственной оценкой: независимых подтверждений этих эпизодов в приведенном сообщении нет.

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