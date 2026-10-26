Путін зробив несподівану заяву про західні санкції: що втратила РФ

Володимир Путін публічно розкритикував західні санкції проти Росії, заявивши, що заборони на все, що пов'язане із російською стороною, є нерозумними. Водночас, глава Кремля визнав, що частина європейських компаній припинила роботу в РФ під тиском власних урядів. Про це Путін розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну. Фрагмент розмови поширило посольство Росії у США.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами російського диктатора, у Москви, як і раніше, залишаються прихильники в європейських країнах, а деякі іноземні компанії, незважаючи на політичний тиск, продовжують працювати на російському ринку. Кремль, як стверджує Путін, намагається створювати для таких підприємств сприятливі умови.

"У нас, коли під тиском західноєвропейських урядів йшли деякі компанії, — мало не плакали наші друзі з цих країн", — заявив він.

Путін також наголосив, що окремі закордонні підприємства не припинили діяльність у Росії. При цьому він не назвав конкретні компанії і не навів даних, які б дозволили оцінити масштаби їхнього догляду або збереження бізнесу.

Російський лідер охарактеризував санкційну політику Заходу як "дурість", фактично визнавши, що обмеження залишаються важливою темою для Москви. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави запровадили численні економічні заходи, що торкнулися торгівлі, інвестицій та роботи міжнародних компаній.

Відхід частини іноземних брендів став одним із помітних наслідків санкційного тиску та перегляду корпоративних стратегій. Деякі компанії продали російські активи чи згорнули діяльність, тоді як інші зберегли присутність у країні.

Заяви Путіна прозвучали на тлі війни, що триває проти України, і розбіжностей між Москвою і західними державами, що зберігаються. При цьому слова російського президента про невдоволення європейських підприємців відходом із ринку залишаються його власною оцінкою: незалежних підтверджень цих епізодів у наведеному повідомленні немає.

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