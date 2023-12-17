Путин предположил прекращение существования России

Президент России Владимир Путин принял участие на 21 съезде партии "Единая Россия" и высказал несколько пропагандистских тезисов по "историческим задачам" России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин выступил с речью о суверенитете и колбасе. Фото из открытых источников

Во время речи на съезде своей партии Путин поблагодарил "Единую Россию" за поддержку, которую назвал важной. Также российский диктатор не избежал попытки еще раз обвинить Запад.

"Запад развязал против РФ настоящую агрессию, она шла нарастающей из года в год. Западные "рецепты" не сработают против России", — сказал Путин несмотря на то, что именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, аннексировала Крым, а также вела войну в Грузии.

Далее российский диктатор заявил, что перед Россией стоят "масштабные исторические задачи", однако не перечислил их. В конце Путин неожиданно заявил о суверенитете и колбасе, а также указал о возможности того, что Россия может перестать существовать.

"Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом", — сказал Путин и добавил, что "Россия либо будет суверенным и самодостаточным государством, либо его вообще не будет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин ответил, собирается ли Москва начинать войны против стран НАТО. По словам Путина, он не видит смысла воевать, однако пригрозил российскими войсками Финляндии.

Также "Комментарии" писали об украинском политологе Виталии Портникове, который объяснил позицию Путина в мирных переговорах по окончании войны в Украине.