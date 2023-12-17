Путин предположил прекращение существования России

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин принял участие на 21 съезде партии "Единая Россия" и высказал несколько пропагандистских тезисов по "историческим задачам" России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Путин выступил с речью о суверенитете и колбасе. Фото из открытых источников
Во время речи на съезде своей партии Путин поблагодарил "Единую Россию" за поддержку, которую назвал важной. Также российский диктатор не избежал попытки еще раз обвинить Запад.
Далее российский диктатор заявил, что перед Россией стоят "масштабные исторические задачи", однако не перечислил их. В конце Путин неожиданно заявил о суверенитете и колбасе, а также указал о возможности того, что Россия может перестать существовать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин ответил, собирается ли Москва начинать войны против стран НАТО. По словам Путина, он не видит смысла воевать, однако пригрозил российскими войсками Финляндии.
Также "Комментарии" писали об украинском политологе Виталии Портникове, который объяснил позицию Путина в мирных переговорах по окончании войны в Украине.
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