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Путин сделал неожиданный подарок Ким Чен Ыну

Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну десятки животных для местного зоопарка.

20 ноября 2024, 16:03
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну более 70 разных животных, среди которых лев, медведи, яки и другие. По словам российской стороны, этот подарок стал символом "дружбы" между двумя странами.

Путин сделал неожиданный подарок Ким Чен Ыну

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало сообщение об отправке самолетом более 70 животных в Северную Корею, которые были доставлены в местный зоопарк в сопровождении ветеринаров.

"Это стало подарком Владимира Путина корейскому народу", — говорится в сообщении.

Среди животных, которых доставил в КНДР самолет, были:

  • — африканский лев;
  • — два бурых медведя;
  • — два домашних яка;
  • — пять белых какаду;
  • — 25 фазанов;
  • — 40 уток-мандаринок.

В заявлении главы Минприроды РФ Александра Козлова отмечалось, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном касается не только экономики или торговли, но и охраны природы, включая обмен фауной между зоопарками.

Московский зоопарк уже не в первый раз присылает животных в КНДР. В апреле этого года он передал 40 животных, среди которых были орланы, крыланы, журавли, попугаи и питоны. В свою очередь, в июне 2024 года лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Путину двух собак породы пхунсан во время визита российского диктатора в Северную Корею. Сейчас о судьбе животных ничего не известно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в августе Россия отправила несколько сотен животных мелкого рогатого скота в Северную Корею, страну в которой голодают около 10 млн человек.

Также "Комментарии" писали, что Ким Чен Ын подарил Путину подарок, похожий на надгробную плиту.



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Источник: https://www.mnr.gov.ru/press/news/burye_medvedi_lev_ptitsy_aleksandr_kozlov_peredal_podarok_ot_vladimira_putina_v_zoopark_kndr/
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