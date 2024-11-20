Путин сделал неожиданный подарок Ким Чен Ыну

Российский диктатор Владимир Путин передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну более 70 разных животных, среди которых лев, медведи, яки и другие. По словам российской стороны, этот подарок стал символом "дружбы" между двумя странами.

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало сообщение об отправке самолетом более 70 животных в Северную Корею, которые были доставлены в местный зоопарк в сопровождении ветеринаров.

"Это стало подарком Владимира Путина корейскому народу", — говорится в сообщении.

Среди животных, которых доставил в КНДР самолет, были:

— африканский лев;

— два бурых медведя;

— два домашних яка;

— пять белых какаду;

— 25 фазанов;

— 40 уток-мандаринок.

В заявлении главы Минприроды РФ Александра Козлова отмечалось, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном касается не только экономики или торговли, но и охраны природы, включая обмен фауной между зоопарками.

Московский зоопарк уже не в первый раз присылает животных в КНДР. В апреле этого года он передал 40 животных, среди которых были орланы, крыланы, журавли, попугаи и питоны. В свою очередь, в июне 2024 года лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Путину двух собак породы пхунсан во время визита российского диктатора в Северную Корею. Сейчас о судьбе животных ничего не известно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в августе Россия отправила несколько сотен животных мелкого рогатого скота в Северную Корею, страну в которой голодают около 10 млн человек.

Также "Комментарии" писали, что Ким Чен Ын подарил Путину подарок, похожий на надгробную плиту.