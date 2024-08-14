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Путин сделал неожиданный подарок Ким Чен Ыну: кто из России улетел в Северную Корею

Российский диктатор Владимир Путин в рамках соглашения о партнерстве с КНДР отправил Ким Чен Ыну несколько сот коз.

сегодня, 13:55
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Slava Kot

После визита Путина в КНДР и подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве из России в Северную Корею отправили несколько сотен мелкого рогатого скота. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление регионального отделения "Россельхознадзора".

Путин сделал неожиданный подарок Ким Чен Ыну: кто из России улетел в Северную Корею

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

8 августа, как сообщили инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, из России в Северную Корею отправились 447 голов мелкого рогатого скота.

"По результатам ветеринарного контроля 432 козочки и 15 козликов отправлены по адресу корейской торговой компании. Отметим, что это первая партия живых животных, экспортируемая в Северную Корею", — указали в российском ведомстве.

Согласно данным Human Rights Watch в Северной Корее голодают более 10 млн человек из около 26 млн общего населения страны. Кроме того, у 18% детей выявлено нарушение роста и развития из-за хронического недоедания. Новый продовольственный кризис в КНДР начался после пандемии коронавируса, когда Китай закрыл свои границы, в частности ограничил контрабанду в Северную Корею.

Северная Корея и Россия начали активно сближаться после полномасштабного вторжения в Украину. В 2024 году Путин приехал в Пхеньян и подписал соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно данным южнокорейской разведки, Россия с начала войны получает от КНДР около 5 млн артиллерийских снарядов. Северная Корея может рассчитывать на российское оружие, технологии и еду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о двух главных целях, по которым российский диктатор Владимир Путин ездил в Северную Корею.

Также "Комментарии" писали, что Южная Корея объявила ультиматум Путину. Благодаря этому, Украина может получить оружие от азиатской страны.



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Источник: https://fsvps.gov.ru/news/pod-kontrolem-upravlenija-rosselhoznadzora-iz-leningradskoj-oblasti-v-severnuju-koreju-otpravlena-partija-melkogo-rogatogo-skota/
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