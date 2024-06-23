Путин сделал неожиданный прогноз по поводу будущего Зеленского

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский через год потеряет свой пост. Глава Кремля в своей пропагандистской речи заявил, что Зеленского якобы устранит Запад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Путин во время визита во Вьетнам затронул вопросы войны в Украине и украинской власти. Российский диктатор снова провозгласил пропагандистские тезисы, в которых заявляет, что Украина якобы руководствуется Западом. Путин дал прогноз, что президент Украины Владимир Зеленский якобы будет отстранен от должности лидера страны.
Напомним, что это не первые подобные заявления Путина по поводу украинского руководства. В июне Путин утверждал, что украинские власти якобы узурпированы и удерживаются "киевским режимом" с 2014 года. Такие заявления Путина прозвучали, несмотря на то, что за этот период в Украине состоялось несколько демократичных и признанных выборов, а также у власти было два президента. Кроме того, Путин неоднократно заявлял, что Зеленский якобы нелегитимный президент после окончания 5-летнего срока на должности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, реакцию Европейского Союза, пояснившего, будет ли считать Зеленского легитимным президентом Украины. Подобное заявление также сделала Германия.
Также "Комментарии" писали о том, кого Путин назвал легитимными властями в Украине.
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ufo
24 июня 2024, 19:41
путин конечно, сам скотина каких еще поискать, но в одном он прав: хрипатый поц плохо закончит. Если мы сами на вилах не вынесем, то уберет условный запад. Иначе этот 95 квартал на крови не закончится никогда. зеля и все его кодло наживается на войне и им выгодно, чтобы война тянулась как можно дольше. А европе бесконечная война под боком ну вообще не нужна. Да и у нас самих большинству не особо интересно сидеть в концлагере и воевать пока население не закончится. Особенно пока всякие упыри в это время карманы набивают.
Пидар зеленский
23 июня 2024, 15:34
Повесят эту нарко гниду!
Ігор
23 июня 2024, 15:33
Пол Пота, Гитлера, Саддама, Каддафі усунули завдяки зовнішньому втручанні.