Путин сделал неожиданный прогноз по поводу будущего Зеленского

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский через год потеряет свой пост. Глава Кремля в своей пропагандистской речи заявил, что Зеленского якобы устранит Запад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин во время визита во Вьетнам затронул вопросы войны в Украине и украинской власти. Российский диктатор снова провозгласил пропагандистские тезисы, в которых заявляет, что Украина якобы руководствуется Западом. Путин дал прогноз, что президент Украины Владимир Зеленский якобы будет отстранен от должности лидера страны.

"На Западе не хотят его сейчас менять – время не пришло. Это очевидно для любого человека: на него повесят все непопулярные решения – и все поменяют. Я думаю, что это будет в первой половине следующего года", – сказал Путин.

Напомним, что это не первые подобные заявления Путина по поводу украинского руководства. В июне Путин утверждал, что украинские власти якобы узурпированы и удерживаются "киевским режимом" с 2014 года. Такие заявления Путина прозвучали, несмотря на то, что за этот период в Украине состоялось несколько демократичных и признанных выборов, а также у власти было два президента. Кроме того, Путин неоднократно заявлял, что Зеленский якобы нелегитимный президент после окончания 5-летнего срока на должности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, реакцию Европейского Союза, пояснившего, будет ли считать Зеленского легитимным президентом Украины. Подобное заявление также сделала Германия.

Также "Комментарии" писали о том, кого Путин назвал легитимными властями в Украине.