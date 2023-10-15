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Путин сделал новое абсурдное заявление о контрнаступлении ВСУ

Оккупанты в Украине находятся "в активной обороне", но при этом якобы улучшают свои позиции, утверждает Путин.

сегодня, 17:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский президент в очередной раз назвал контрнаступление ВСУ "столь провальным", что Украина якобы готовит новые наступательные операции. Помимо этого, Путин придумал успехи российской армии в Харьковской и Донецкой областях, где они наступают, но существенно не могут продвинуться. Путин назвал попытки своих оккупантов "активной обороной и улучшением позиций". Главу Кремля цитирует Интерфакс.

Путин сделал новое абсурдное заявление о контрнаступлении ВСУ

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Что касается якобы буксующего контрнаступления — оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках есть боевые действия, однако, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем... И мы тоже соответствующим образом на это реагируем" , – сказал Путин.


Затем Путин придумал версию, что российские оккупанты "в активной обороне" якобы еще и продвигаются на Харьковском и Донецком направлениях.

"То, что происходит сегодня на всем протяжении столкновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом направлении. На большом достаточно... Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках" , – подчеркнул Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин расхвалил китайского лидера Си Цзиньпина. Президент России Владимир Путин дал характеристику китайскому лидеру Си Цзиньпину, назвав, что именно его отличает от временных руководителей в других странах.

Путин заявил, что Си Цзиньпин отличается от временных руководителей, которые, по словам президента РФ, не задерживаются долго на международной политической арене. Также президент России похвалил лидера КНР и указал, что тот является надежным партнером.



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