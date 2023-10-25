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Путин сделал новое циничное заявление о ситуации на Ближнем Востоке и вспомнил о международном терроризме

Путин заявил, что Россия знает, что такое международный терроризм.

25 октября 2023, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский президент сделал новое заявление о ситуации на Ближнем Востоке и упомянул о международном терроризме. По его словам, невиновные люди не должны отвечать за преступления, совершенные другими. Об этом он заявил во время встречи с руководителями религиозных конфессий в РФ.

Путин сделал новое циничное заявление о ситуации на Ближнем Востоке и вспомнил о международном терроризме

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин, забыв все преступления российских оккупантов, войну, которую он начал в Украине, цинично заявил, что соболезнует всем погибшим и раненым, пострадавшим во время атаки 7 октября. По его мнению, за преступления других не должны отвечать невиновные люди.


"Мы с тревогой и болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой Земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев. Новый виток конфликта уже унес тысячи жизни. Россия знает, что такое международный терроризм. Мы всегда будем чувствовать горечь невосполнимых потерь. Я искренне хочу выразить соболезнования семьям израильтян, граждан других стран, чьи близкие погибли, получили ранения во время атаки 7 октября, но для нас очевидно и то, что за преступления, совершенные другими, не должны отвечать  нив  чем неповинные люди.  Борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия получила критическое сообщение от Израиля . Израиль недоволен и разочарован словами и действиями российского руководства по поводу конфликта на Ближнем Востоке с участием боевиков из ХАМАС. В Кремле ответили на критические замечания израильских чиновников.

Официальные лица Израиля заявили, что существует несоответствие между заявлениями президента РФ Владимира Путина и действиями Москвы. По их словам, несмотря на слова поддержки из Кремля, Россия продвигает инициативы в международных институциях, которые имеют целью осудить действия Израиля.



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Источник: https://t.me/youlistenedmayak/29227
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