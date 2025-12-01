Путин сделал новое циничное заявление о трагедии украинского народа

Путин перед началом переговоров со Стивеном Виткоффом собрал своих генералов на совещание, чтобы послушать об успехах на фронте. После того как Герасимов сделал ряд лживых заявлений о якобы захвате Покровска, Гуляйполя и Купянска, диктатор заявил о необходимости "создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север". Кроме того, кровавую войну, которую он начал, Путин цинично назвал "трагедией украинского народа".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Вероятно, что под словами о так называемой зоне безопасности идет речь о захвате приграничных с РФ районов Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Также он в очередной раз цинично прокомментировал нападение РФ на Украину.

"Путин назвал ситуацию на поле боя трагедией для украинского народа, связанной с преступной политикой воровской хунты Киева", — цитируют его слова кремлевские пропагандисты.

Стоит отметить, что Россия контролирует небольшой плацдарм на севере Сумской области, а также ведет наступательные действия в ряде приграничных районов Харьковской области. В частности, в районе Волчанск. Чуть ли не каждый день в РФ делают лживые заявления о своих достижениях на фронте, но ВСУ их опровергают. В частности, сегодня Зеленский сказал, что украинская армия почти полностью зачистила Купянск, а недавние заявления РФ о его захвате назвал дезинформацией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что диктатору Владимиру Путину якобы доложили о "начале увольнения" Гуляйполя. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские пропагандисты. Песков сообщил, что Путин побывал в одном из пунктов управления российских войск. Там начальник генштаба РФ Валерий Герасимов и другие командующие доложили диктатору о "захвате" Покровска и Волчанская.