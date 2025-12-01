logo

BTC/USD

86652

ETH/USD

2804.64

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин сделал новое циничное заявление о трагедии украинского народа
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин сделал новое циничное заявление о трагедии украинского народа

Путин поручил создать зону безопасности вдоль границы

1 декабря 2025, 23:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Путин перед началом переговоров со Стивеном Виткоффом собрал своих генералов на совещание, чтобы послушать об успехах на фронте. После того как Герасимов сделал ряд лживых заявлений о якобы захвате Покровска, Гуляйполя и Купянска, диктатор заявил о необходимости "создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север". Кроме того, кровавую войну, которую он начал, Путин цинично назвал "трагедией украинского народа".

Путин сделал новое циничное заявление о трагедии украинского народа

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Вероятно, что под словами о так называемой зоне безопасности идет речь о захвате приграничных с РФ районов Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Также он в очередной раз цинично прокомментировал нападение РФ на Украину.

"Путин назвал ситуацию на поле боя трагедией для украинского народа, связанной с преступной политикой воровской хунты Киева", — цитируют его слова кремлевские пропагандисты.

Стоит отметить, что Россия контролирует небольшой плацдарм на севере Сумской области, а также ведет наступательные действия в ряде приграничных районов Харьковской области. В частности, в районе Волчанск. Чуть ли не каждый день в РФ делают лживые заявления о своих достижениях на фронте, но ВСУ их опровергают. В частности, сегодня Зеленский сказал, что украинская армия почти полностью зачистила Купянск, а недавние заявления РФ о его захвате назвал дезинформацией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что диктатору Владимиру Путину якобы доложили о "начале увольнения" Гуляйполя. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские пропагандисты. Песков сообщил, что Путин побывал в одном из пунктов управления российских войск. Там начальник генштаба РФ Валерий Герасимов и другие командующие доложили диктатору о "захвате" Покровска и Волчанская.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости