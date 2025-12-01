Путін зробив нову цинічну заяву про трагедію українського народу

Путін перед початком переговорів із Стівеном Віткоффом, зібрав своїх генералів на нараду, щоб послухати про успіхи на фронті. Після того як Герасимов зробив ряд брехливих заяв про нібито захоплення Покровська, Гуляйполя та Куп'янська, диктатор заявив про необхідність "створення зони безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання "Північ". Окрім того, криваву війну, яку він розпочав, Путін цинічно назвав "трагедією українського го народу".

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Ймовірно, що під словами про так звану зону безпеки йде мова цим захоплення прикордонних з РФ районів Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Також він вкотре цинічно прокоментував напад РФ на Україну.

"Путін назвав ситуацію на полі бою трагедією для українського народу, пов'язаною зі злочинною політикою "злодійської хунти" Києва",- цитують його слова кремлівські пропагандисти.

Варто зазначити, що наразі Росія контролює невеликий плацдарм на півночі Сумської області, а також веде наступальні дії в ряді прикордонних районів Харківської області. Зокрема, в районі Вовчанська. Мало не щодня в РФ роблять брехливі заяви про свої досягнення на фронті, але ЗСУ їх спростовують. Зокрема сьогодні Зеленський сказав, що українська армія майже повністю зачистила Куп'янськ, а недавні заяви РФ про його захоплення назвав дезінформацією.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що диктатору Володимиру Путіну нібито доповіли про "початок звільнення" Гуляйполя. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські пропагандисти. Пєсков повідомив, що Путін побував на одному з пунктів управління російських військ. Там начальник генштабу РФ Валерій Герасимов та інші командувачі доповіли диктатору про "захоплення" Покровська і Вовчанська.