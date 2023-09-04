Путин сделал новое заявление о контрнаступлении ВСУ: как он оправдывает провалы армии РФ

Путин во время встречи с Эрдоганом решил рассказать новую сказку о контрнаступлении ВСУ. Он назвал контрнаступление ВСУ "провалом". Также его басню поддержал Шойгу, добавив, что последние 10 дней украинская армия "совершает яростные атаки". Об этом сообщают российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Российский президент Путин назвал "провалом" результаты контрнаступления ВСУ. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Турции в Сочи. Путин продолжает рассказывать свою версию событий, а о том, что ВСУ прорвали линию обороны россиян, которой так хвастался Кремль и другие потери РФ, почему-то совсем не вспоминает.



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Вероятно, Путин все еще пытается удержать свою репутацию на международной арене и продолжает будто не замечать провалов на войне. Отвечая на вопрос журналиста, можно ли говорить о пробуксировании контрнаступления украинских военных, а Путин ответил, что это "провал и он надеется, что дальше тоже будет".



"Это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, сегодня это выглядит именно так. Увидим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так", – заявил Путин.



При этом глава Кремля цинично заявил, что РФ не отказывалась раньше и не отказывается теперь от мирных переговоров по Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин озвучил свое решение по зерновому соглашению. Россия не будет возвращаться к зерновому соглашению, из которого вышло 17 июля. Такое заявление на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сделал российский диктатор Владимир Путин.

Прогнозируемо президент РФ попытался обвинить Запад и Украину в том, что Россию "заставили" выйти из зерновой сделки. Далее Путин заявил, что Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все ультимативные требования Кремля.



