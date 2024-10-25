Путин сделал новое заявление о войне в Украине после саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет делать уступок для окончания войны в Украине. Как сообщает Bloomberg, в интервью российскому гостелевидению Путин отметил, что Москва открыта к "умным компромиссам", но не готова ни к каким уступкам, пока отсутствуют "предметные переговоры".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Мы не будем здесь делать никаких уступок, никаких торгов", — заявил Путин своему пропагандистскому телеканалу.

Эти слова прозвучали после саммита БРИКС в Казани, где ряд стран отмечали необходимость деэскалации войны в Украине, хотя никто открыто не критиковал действия Путина. Аналитики Bloomberg отмечают, что такие комментарии отражают уверенность Кремля на фоне российского продвижения на востоке Украины, а также признаков усталости от войны среди некоторых союзников Киева.

Путин подчеркнул, что Россия будет рассматривать только те решения, которые будут отвечать ее интересам и будут основываться на "реалиях", созданных на поле боя, имея в виду оккупированные территории Украины, которые Кремль считает частью РФ.

"Любой результат должен быть выгоден России. Он должен исходить из реальности, складывающейся на поле боя", — заявил Путин.

В то же время, он упомянул изменения в риторике западных стран, отметив, что, по его мнению, Запад частично пересмотрел свои цели в отношении России.

"Вчера они говорили, что необходимо нанести России стратегическое поражение. Сегодня, однако, риторика уже изменилась", – утверждает диктатор. Путин также упомянул о "новых предложениях" от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности судоходства в Черном море, но отметил, что еще не ознакомился с ними.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин высмеял предложение Гутерриша о мире. Российскому диктатору Владимиру Путину не понравилось заявление генсека ООН Антониу Гутерриша на саммите БРИКС, в котором он призвал к миру для сектора Газа и Ливана, а также для Украины.